Лето красное пропели - оглянуться не успели
Начало недели прошло под диктовку быков.
Позитив, появившийся после выступления Председателя ФРС Джерома Пауэлла в прошедшую пятницу, продолжал работать и поощрял инвесторов на новые покупки. В результате этого индекс высокотехнологичных акций NASDAQ и индекс широкого рынка S&P500 вновь переписали свои исторические максимумы и абсолютные и по закрытию рынка.
Это произошло даже несмотря на то, что в последний час торгов наблюдалась достаточно серьезная фиксация прибыли. Последняя кстати не позволила индексу Dow Jones (DJIA-30) так же, как и его младшим товарищам, закрыться в зеленой зоне. Хотя потери в 0,16% конечно же невелики.
Единственно, что может печалить на фоне бесконечного обновления рекордов так это то, что активность на торгах по-прежнему остается на минимальных уровнях. Так, обороты по акциям, входящим в индекс S&P500 снижаются уже 7 торговых сессий подряд и находятся на минимальных уровнях за последние 5 лет. При этом за то же время (то есть за последние 7 торговых сессий) индекс S&P500 смог четырежды обновить свои исторические максимумы!
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210831/834563113.html