Начало недели прошло под диктовку быков.

Позитив, появившийся после выступления Председателя ФРС Джерома Пауэлла в прошедшую пятницу, продолжал работать и поощрял инвесторов на новые покупки. В результате этого индекс высокотехнологичных акций NASDAQ и индекс широкого рынка S&P500 вновь переписали свои исторические максимумы и абсолютные и по закрытию рынка.

Это произошло даже несмотря на то, что в последний час торгов наблюдалась достаточно серьезная фиксация прибыли. Последняя кстати не позволила индексу Dow Jones (DJIA-30) так же, как и его младшим товарищам, закрыться в зеленой зоне. Хотя потери в 0,16% конечно же невелики.

Единственно, что может печалить на фоне бесконечного обновления рекордов так это то, что активность на торгах по-прежнему остается на минимальных уровнях. Так, обороты по акциям, входящим в индекс S&P500 снижаются уже 7 торговых сессий подряд и находятся на минимальных уровнях за последние 5 лет. При этом за то же время (то есть за последние 7 торговых сессий) индекс S&P500 смог четырежды обновить свои исторические максимумы!