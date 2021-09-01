Индекс Мосбиржи потерял вчера около четверти процента из-за негативной динамики "Лукойла" (-2,4%) и "Роснефти" (-1%). Пока не очень понятно, с чем связана такая серьезная распродажа акций нефтянки, возможно, из бумаг сектора аккуратно выходят какие-то очень крупные инвесторы.

Сегодня с утра внешний фон позитивен: слабо подрастают американские фьючерсы, около 0,7% прибавляет нефть. Поэтому ждем открытия наших торгов слабым ростом, в результате которого Индекс Мосбиржи должен закрыть вчерашнее снижение.

В целом же сильных движений сегодня не ждем, для них просто нет повода. Скорее всего, и в ближайшие дни рынок будет пребывать в волатильном боковике.

Самым интересным событием вчерашнего дня стала телефонная конференция "Газпрома", в ходе которой было объявлено, что в первом полугодии компания заработала дивидендов около 18 рублей на акцию, а всего по итогам года дивиденды должны превысить 36 рублей. Таким образом, в нынешних ценах ожидаемая дивидендная доходность "Газпрома" превышает 10%. Это очень много для такого тяжеловеса. Ждем уменьшения этого показателя за счет роста курсовой стоимости акций.

Пара евро-доллар не смогла закрепиться выше 1,18 и начала небольшой откат. Если укрепление доллара продолжится, это усилит распродажи товарных активов, многие из которых и сейчас торгуются в "красной" зоне.

Сегодня ждем заседания министерского комитета ОПЕК+. Ранее министр нефти Кувейта заявил, что картель может пересмотреть в сторону уменьшения свои планы по наращиванию добычи из-за негативного влияния на мировую экономику новой волны коронавируса, но потом источники в ОПЕК+ эту информацию опровергли. Скорее всего, ОПЕК+ оставит предыдущее решение в силе, что вызовет небольшую коррекцию на рынке нефти. Поэтому на утреннем росте нефти покупать просевшие вчера акции нефтяных компаний очень рискованно, и делать это стоит лишь спекулятивно с расчетом поймать несколько десятых процента роста.

Рубль вчера под вечер растерял более половины дневного успеха. Сегодня на утренних торгах российская валюта растет к доллару почти на 0,3%. Поддержкой по паре доллар-рубль выступает отметка 72, до которой осталось пройти 20 копеек. Пока не видим оснований для ее пробоя.