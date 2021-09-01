Во вторник мировые фондовые рынки торговались разнонаправлено. Индекс развивающихся рынков (MSCI EM: +1,8%) продолжил расти, ведомый Китаем, где нервозность инвесторов относительно дальнейшего регуляторного давления снизилась, в то время как в индекс развитых рынков (MSCI World: —0,3%) немного скорректировался, чему способствовали слабые статистические данные по США.

Так, индекс потребительского доверия в США в августе упал до 113,8 пунктов, что оказалось намного ниже консенсус-прогноза Bloomberg 123,0 пунктов и является минимальным показателем с февраля 2021 года и оказывал давление на американскую валюту. По итогам торгов доллар снизился, а доходность 10-летних UST подросла. Индекс американского рынка S&P500 (-0,1%) закрылся в слабом минусе, преимущественно за счет отката акций компаний энергетического сектора, а NASDAQ Composite (-0,0%) предпринимал попытки снижаться, в течение торгов смог отыграть просадку.

По состоянию на утро среды на мировых рынках преобладает слабо оптимистичный настрой. Ключевые азиатские индексы немного растут во главе с Японией, где показатель PMI в промышленности в августе был пересмотрен в сторону повешения до 52,7 пунктов. Цена нефти Brent растет, а фьючерсы на американские и европейские индексы в слабом плюсе.

Сегодня будет опубликован блок статистических данных по PMI в промышленности в Европе, а также PMI и ISM в промышленности США. Полагаем, что показатели будут указывать на слабое замедление деловой активности в регионах, спускаясь с пиковых значений. Однако же основное внимание инвесторов будет ориентировано на изменение числа новых рабочих мест в США в августе, которые согласно консенсус-прогнозу Bloomberg должны вырасти на 638 тыс. Полагаем, что слабый оптимизм на рынке может сохраниться.

В последний день лета индекс МосБиржи (-0,2%) открылся ростом, но в течение дня тяготел к уровню 3900 пунктов на фоне слабого отката цен на нефть. Способствовали снижению индекса акции компаний нефтегазового сектора (ЛУКОЙЛ: —2,5%; Роснефть: —0,9%; Татнефть: —1,0%). Под давлением находились также бумаги золотодобытчиков (Полиметалл: —3,0%; Полюс: —2,3%). Сильный коррекционный отскок наблюдался у Мечела (ао: —1,8%; ап: —5,5%) и строительных компаний (ЛСР: —2,9%; ПИК: —2,6%). Отличились же акции компании автопроизводителей, акции которых показали взрывной рост (КАМАЗ: +31,6%; Соллерс: +8,2%) на фоне сильной отчетности за 2 кв. Неплохо прибавили акции АЛРОСы (+8,6%) перед приближением к выплате промежуточных дивидендов, а также ММК (+3,9%).

Полагаем, что сегодня индекс МосБиржи сохранит свое движение в диапазоне 3900-3950 пунктов ввиду отсутствия значимых новостей.