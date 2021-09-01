В среду, 1 сентября, российский рынок начал день роста благодаря благоприятному внешнему фону и несмотря на признаки замедления роста экономики.

Накануне основные фондовые индексы США закончили день небольшим отступлением, хотя и остались вблизи рекордных значений. Фьючерсы на индексы США обещают обновление исторических максимумов. Азиатские биржи утром продолжили рост, а европейские возобновили его после вчерашнего снижения.

Нефть проявляет устойчивость, котировки Brent поднимаются на 0,9%, до $72,3 за баррель в ожидании встречи ОПЕК+ и на фоне снижения запасов в США. Рубль укрепляется к доллару и евро примерно на 0,25%. Единственное, что омрачает, — небольшая коррекция в металлах и неблагоприятные макроэкономические показатели.

Согласно свежему исследованию IHS Markit, индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе 2021 года. опустился до 46,5 пункта с 47,5 пункта в июле. Данные указывают на ухудшение деловой конъюнктуры по всему производственному сектору России третий месяц подряд. При этом сокращение оказалось максимальным с ноября 2020 года. Тем не менее, аппетит к риску пока, как и на других рынках, позволяет игнорировать признаки замедления.

К 11:30 мск, Индекс МосБиржи поднимается на 0,27%, до 3929,59 пункта. Индекс РТС растет на 0,4%, до значения 1696,39 пункта.

Сегодня Petropavlovsk отчитался по МСФО за I полугодие 2021 года. Отчет не выглядит сильным: выручка снизилась г/г на 33%, показатель EBITDA сократился на 41%. Правда, компания при этом, благодаря переоценке активов, получила чистую прибыль в размере $48,9 млн против убытка в $22 млн годом ранее. Этого хватило, чтобы поднять с утра котировки золотодобытчика на 2,5%.

В списке фаворитов первой половины дня в составе Индекса МосБиржи фигурируют также бумаги TCS Group (+4,1%), РАО ЕЭС (+2,5%) и "РУСАЛ" (+2%).

В отстающих с утра — акции компаний горно-металлургического сектора: НЛМК (-2,3%), "ФосАгро" (-2,3%), ММК (-1,3%). Вдобавок к экспортным пошлинам в этом году и обещанию повысить ставки НДПИ со следующего года, стало известно, что Правительство РФ исключило металлургов из получателей экспортных субсидий по линии Российского экспортного центра (РЭЦ) на возмещение части затрат при транспортировке продукции на экспорт.

Сильнее прочих в секторе падают акции "Северстали" (-5,6%), поскольку вчера был последний день, когда их можно было купить с дивидендами за II квартал. Дивидендный гэп фактически перекрыл текущую дивидендную доходность.

Биржевые игроки продолжат следить за новостями. Сегодня пройдет очередная встреча ОПЕК+, которая, как ожидается, подтвердит планы по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в сентябре. В США вечером опубликуют Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM в августе, данные по безработице в производственном секторе и по запасам сырой нефти. Ночью Росстат раскроет блок данных по социально-экономическому положению России в январе-июле 2021 года.

С технической точки зрения, Индекс МосБиржи остается в рамках восходящего канала, встретив сопротивление неподалеку от исторического максимума. Нижняя граница коридора сейчас проходит в районе 3800 пунктов.