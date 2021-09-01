Все идет просто идеально. Как и предполагало большинство аналитиков, торги во вторник прошли совершенно спокойно и без каких-либо резких движений. Немного вниз, немного вверх, и в итоге день завершился на нулевых отметках. Все индексы, чисто для приличия, закрылись в красной зоне, как бы успокаивая инвесторов: вы хотели передышки — ну так получите ее. Короче, совершенно пустой и ничего не значащий день. Можно было бы и не торговать.

Аналогичная картина наблюдалась и на отраслевом уровне. Все изменения по секторам уложились в диапазон от —0,6% до +0,6%. Причем из 11 секторов 5 закрылись в зеленой зоне, а 6 — в красной. Все очень ровно и особо выделять точно некого.

Лучше всего дела шли в акциях циклических компаний потребительского сектора, которые собственно и показали максимальный средний рост в +0,6%. Однако, этот средний рост был в основном обеспечен хорошим спросом в акциях мирового лидера он-лайн ритейлинга компании Amazon.com (AMZN,+1,44%) да еще нескольких компаний поменьше размером типа Starbucks (SBUX,+1,63%). Акции последней, кстати, пробили вчера сформировавшийся в последние две недели уровень сопротивления в районе 115 долларов и достаточно уверенно ушли выше. Теперь для них открыт путь к уровням по крайней мере в районе 120 долларов. А там рукой подать и до исторических максимумов на отметке в 126 долларов. Так что акции знаменитой сети кофеен смотрят сейчас вверх с краткосрочным потенциалом роста в 5-8 процентов.