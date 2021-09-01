К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе, следуя за улучшением мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск вырос на 0,60% до 3942,37 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,90%, до 1699,33 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 73 руб., а евро — к 86 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были гдр TCS Group (+4,70%), которые восстанавливались с локальных минимумов, и акции ИнтерРАО (+3,90%). Бумаги Petropavlovsk подорожали на 3,10%. В лидерах снижения пребывали котировки Северстали (-5,60%), которые упали после закрытия дивидендного реестра, и акции ФосАгро (-3,16%).

Petropavlovsk в среду рос на повышенных объемах и поднялся к максимуму с начала августа после сообщения о получении чистой прибыли в 1-м полугодии 2021 года против убытка годом ранее. Позитивом для инвесторов также стали сообщения о планируемом объявлении дивидендов и представлении обновленной стратегии и плана развития компании на рынке капитала к концу октября. На этом фоне бумаги пытаются закрепиться выше краткосрочного сопротивления 22 руб., но все же в ряде ключевых показателей Petropavlovsk сохраняется слабость, которая пока ограничивает повышение акций (падение полугодовой выручки 33% г/г и риски сокращения добычи золота в текущем году на 14-20% согласно производственному плану).

Бумаги ИнтерРАО тем временем продолжают повышение после публикации финансовых результатов за 1-е полугодие по МСФО на прошлой неделе.

C технической точки зрения акции ИнтерРАО на повышенных объемах пытаются продолжить отступление от многомесячных минимумов и пересекли важное среднесрочное сопротивление в виде средней полосы Боллинджера недельного графика (4,75 руб.). Способность бумаг удержаться выше будет говорить о перспективах возвращения как минимум к апрельским пикам, в район 5,20 руб., возможность чего подтверждает смена тренда по ADX.

Ситуация, однако, развернется в сторону менее благоприятной для покупателей при закреплении ниже поддержки 4,4200 руб. — в этом случае риски развития снижения и обновления недавних минимумов возрастут.