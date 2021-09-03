МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Вчера после негативного открытия Индекс Мосбиржи сумел отыграть потери, и благодаря улучшившемуся внешнему фону закрыл основную сессию ростом на 0,5%. Причем подъем шел на повышенных объемах торгов, что должно бы говорить о силе восходящего тренда.

Однако "голубые фишки" отторговались разнонаправленно. Большие потери понесли банки, которые часто бывают индикатором будущего тренда. Пока рекомендуем покупать акции ВТБ м Сбера на просадках.

С потерями в 0,2% закрыл торги "Газпром". Но здесь идет фиксация спекулятивной прибыли после сильного роста. После снятия технической перекупленности бумага возобновит подъем.

Совсем разочаровывает "Норникель" (-1,4%), последнее время торгующийся намного хуже рынка. Ждем первого судебного заседания по иску Росрыболовства к компании на 58,7 млрд руб. Вроде бы "Норникель" готов к мировому соглашению, что позволит снизить сумму выплат по претензии, размер которой кажется сильно завышенным. При любом решении ждем отскока бумаги "по факту" состоявшегося события.

На 2,4% выросли акции Мосбиржи, спекулятивный спрос на которые был сформирован во многом информацией о росте оборотов биржи в августе на 5,9%. На продолжение подъема Мосбиржи сегодня мы не рассчитываем, не исключено, что по бумаге прокатится небольшая волна фиксации прибыли.

Внешний фон сегодня с утра позитивен. Американские фьючерсы с утра продолжают рост, прибавляя около 0,2%. В плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов, нефть стоит 73 доллара за баррель.

Так что у Индекса Мосбиржи есть все шансы, чтобы пересечь отметку 4000 пунктов, которую еще полгода назад многие называли стратегической целью роста в нынешнем году. Но с учетом разнонаправленной динамики высоколиквидных акций, есть сомнения, что индикатор сразу сможет закрепиться выше этой отметки. Впрочем, все будет зависеть от фондовой Америки, где коррекции сопровождаются очередным обновлением исторического максимума.

Рубль в паре с долларом вчера тестировал отметку 73, но по итогам глобальных торгов закрылся около нее. Сегодня с утра "россиянин" вновь растет, пытаясь все-таки закрепиться под этим уровнем. Если это получится, то пара направится в сторону отметки 72, при приближении к которой доллар стоит агрессивно и спекулятивно покупать против рубля.