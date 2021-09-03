МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,4%, при этом в лидеры вышел циклический Dow Jones Industrial Average, который, тем не менее, не обновил рекорда в отличие от Nasdaq и S&P 500. Еженедельные данные по рынку труда показали падение числа первичных обращений за пособиями по безработице до очередного минимума с начала пандемии 340 тысяч, лучше прогноза, что поддерживало настроения на биржах.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Пятница может стать решающим днем для американских и мировых бирж для определения направления движения в том числе на ближайшие недели. Инвесторы будут ориентироваться на данные по занятости в США вне сельскохозяйственного сектора за август.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. В первой половине сегодняшней сессии на рынке смогут оценить окончательные данные по деловой активности в секторе услуг региона за август, а также розничным продажам еврозоны за июль.

На торгах в Азии утром наблюдается неоднозначная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 2%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 1%. Данные Caixin по деловой активности в секторе услуг КНР за август оказались разочаровывающими и показали падение индикатора с 54,9 до 46,7 пункта, что указывает на видимое замедление активности.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются в пределах 0,5% после скачка наверх примерно на 2% накануне. Котировки стремятся к краткосрочным сопротивлениям в виде верхних полос Боллинджера дневных графиков 74 доллара и 71 доллар соответственно, у которых будет определяться в том числе дальнейший среднесрочный тренд. В пятницу определяющим для бирж, вероятно, станет общемировой аппетит к риску и динамика доллара после публикации ключевых данных по рынку труда США.

События дня:

• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.00-11.30 мск) и США (16.45 мск) за август

• розничные продажи еврозоны в июле (12.00 мск)

• ключевой отчет о состоянии рынка труда США за август (15.30 мск)

• индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за август (17.00 мск)

• акции НЛМК, Qiwi, Globaltrans последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 года

• заседание суда по иску Росрыболовства к Норникелю

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли и обновили исторический (3994 пункта) и многолетний (1728 пунктов) максимумы, выйдя за верхние полосы Боллинджера дневных графиков и таким образом сигнализируя образование краткосрочной перекупленности. При сохранении общемирового оптимизма индикаторы, впрочем, вполне могут продолжить движение к 4000 и 1750 пунктам. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3940-4040 пунктов.

Рубль накануне не показал единой динамики против доллара и евро, а на утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль приостановила снижение у августовского минимума 72,69 рублей. Пара евро/рубль же ввиду силы европейской валюты на Форекс вернулась к сопротивлению 86,60 руб. (средняя полоса Боллинджера), при пробое которого может подскочить выше 87 рублей.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений и будут консолидироваться в преддверии публикации важных макроэкономических данных в Европе и США. Среди корпоративных историй внимание сегодня привлекут новости с заседания суда по иску Росрыболовства к Норникелю. В остальном основные движения на биржах ожидаются во второй половине сессии: если данные по занятости в США окажутся значительно хуже прогноза, пострадать могут циклические акции, а если лучше — рисковые активы и золото окажутся под давлением ожиданий более высоких процентных ставок, а доллар подрастет.