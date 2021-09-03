МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи остался в зеленом секторе. В преддверии публикации августовской статистики по рынку труда США опасений в отношении перспектив изменения политики ФРС у инвестсообщества нет. В лидерах роста по итогам сессии 2 сентября оказались акции Русала (RUAL 57,56, +5,24%). В аутсайдеры попали бумаги X5 (FIVE 2419,5, —1,79%). Пара USD/RUB тестирует поддержку 72,8.

Путин поручил рассмотреть просьбу Роснефти (ROSN 552,3, +1,99%) разрешить ей экспорт газа по каналам Газпрома. В случае положительного решения по этому вопросу Роснефть нарастит выручку от продаж натурального газа за рубежом в пять раз по сравнению с показателями на внутреннем рынке: на данный момент средняя цена на газ в Европе составляет 279 долларов за тысячу кубических метров.

ВТБ (VTBR 0,052815, —0,72%) приобретает 49% НКО "Мобильная карта". Показатели QIWI, как аналога компании на букмекерском сегменте, с учетом участия ВТБ в проекте позволяют прогнозировать прибыль группы от этой инвестиции в пределах 1,2 миллиарда рублей, что эквивалентно примерно 0,5% совокупного результата за 2021 год. В ближайшие три-пять лет доля этого сегмента в выручке ВТБ способна расшириться до 1%.

Полюс (PLZL 13328,0, +0,53%), спек. покупка, цель 14900 руб. Скорректированная чистая прибыль компании по МСФО за второй квартал выросла на 8% г/г, до 582 миллиона рублей. Доходность дивиденда Полюса за полугодие в соответствии с рекомендациями совета директоров должна составить высокие для защитных бумаг 2% годовых.

Ожидаем смешанную динамику. Целевой диапазон для индекса Московской биржи: 3915-4025 пунктов. Ориентир для пары USD/RUB: 72,50-73,10.