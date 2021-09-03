МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам недели вырос на 1,4%. Ввиду усиления спроса на риск рубль подорожал к доллару на 1,3%, но практически не изменился по отношению к евро.

В преддверии симпозиума финансистов в Джексон-Хоуле 27 августа активность покупок снизилась. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла поддержало рынки, так как он признал, что преждевременное сворачивание стимулирующих программ нецелесообразно. На этом фоне ухудшения ситуации с ликвидностью на рынках не ожидается. Ведущие центробанки мира продолжают обеспечивать эластичность спроса на фондовых площадках за счет большого объема предложения денежных ресурсов. В частности, ФРБ Нью-Йорка продолжает ежедневно проводить операции репо с американскими банками и зарубежными ЦБ.

Результаты российских компаний за первое полугодие в основном оказались лучше общерыночных прогнозов. В этой связи мы видим основания для повышения базовой оценки среднего роста чистой прибыли российских эмитентов на 2021 год с 30% до 40%. Макростатистика улучшилась под влиянием сезонных факторов и отложенного эффекта стимулирующей политики ЦБ в 2020 году. Мы прогнозируем ускорение роста ВВП по итогам года до 4%. В то же время в последнем обзоре МВФ констатирует усиление социально-политической напряженности, которая создает риски для роста мировой экономики, что создает поддержку для акций "качества". Политика ослабления активности вложений в риск для сдерживания инфляционных угроз по-прежнему актуальна для финансовых властей ведущих стран.

При повышенных рисках прогноза рассчитываем на возобновление коррекции на российском фондовом рынке до середины сентября. Также ожидаем ослабление рубля к доллару США и евро. Лучше рынка будут торговаться бумаги представителей химической и нефтехимической отраслей, металлургических и добычных компаний, финансового и потребительского секторов. Аутсайдерами могут стать компании из электроэнергетической и телекоммуникационной отраслей. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 73,45-74,90.

Делаем ставку на защитные активы, способные демонстрировать активный рост и в периоды снижения рисков.