Цены на нефть Brent не демонстрируют ярко выраженной динамики
Цены на нефть Brent не демонстрируют ярко выраженной динамики, оставаясь в диапазоне 71-73 долл./барр.
Вчера торговая активность была снижена на фоне выходного дня в США. Также в связи с этим статистика по запасам выйдет на день позже и уже будет учитывать последствия урагана Ида. Так, ожидается значительный рост запасов сырой нефти на фоне простоя НПЗ и падение добычи нефти.
Мы по-прежнему полагаем, что цены на нефть уже исчерпали потенциал для отскока и видим риски для разворота вниз, с учётом торможения КНР, США, завершения автомобильного сезона и роста добычи странами ОПЕК+. Ориентируемся на 71-73 долл./барр. с рисками теста нижней границы при ухудшении настроения инвесторов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210907/834619509.html