На торгах 3 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Индекс S&P 500 снизился на 0,03%, до 4535 пунктов. Dow Jones потерял 0,21%, Nasdaq поднялся на 0,21%.

Лучшую динамику продемонстрировал сектор ИТ (+0,38%) благодаря росту в хардверном и полупроводниковом сегментах. Среди аутсайдеров оказались сектор коммунальных услуг (-0,8%), а также отрасль сырья и материалов (-0,69%) из-за снижения котировок сталелитейных и химических компаний.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов вновь темпы распространения COVID-19 и влияние роста заболеваемости на восстановление мировой экономики.

Отмечается ослабление туристической и командировочной активности, включая снижение количества регистраций в аэропортах и бронирований в ресторанах. Это обусловлено преимущественно сокращением расходов на деловые поездки, наложившимся на завершение летнего сезона. Некоторые показатели деловой активности на прошлой неделе не оправдали ожиданий.

Восстановление экономики США по-прежнему во многом зависит от темпов вакцинации, поскольку высокая доля привитого населения снижает риски повторного введения жестких карантинных ограничений. На этом фоне Goldman Sachs понизил прогноз по росту ВВП США в 2021 году с 6% до 5,7%, отмечая сокращение потребительских расходов вследствие роста числа заражений.

Еще один важный пункт новостной повестки — продолжающиеся переговоры по пакету инфраструктурных расходов. Консенсуса достигнуть пока не удается, поэтому прогрессистам, возможно, придется смягчить программу повышения налогов, особенно в отношении налога на прирост капитала и международного налога. Это может привести к уменьшению пакета расходов от демократов или к тому, что он будет финансироваться за счет привлечения более значительного объема заимствований.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,85%, китайский CSI 300 вырос на 1,2%, японский Nikkei 225 прибавил 0,86%. EuroStoxx 50 опустился на 0,21%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис растет до 1,32%. Цена на фьючерс Brent удерживается выше $72 за баррель. Золото торгуется у отметки $1817 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4510-4560 пунктов.

Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance удерживается на уровне 64 пунктов, отражая неопределенность по поводу темпов восстановления экономики. S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Индикаторы RSI и MACD свидетельствуют об инициативе покупателей. На краткосрочном горизонте восходящее движение может продолжиться. «Быки» будут стремиться к цели 4600 пунктов. Нижняя граница тренда совпадает с 50-дневной средней, что является ближайшим уровнем поддержки.