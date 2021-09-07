Распространение COVID-19 замедляет восстановление экономики
На торгах 3 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Индекс S&P 500 снизился на 0,03%, до 4535 пунктов. Dow Jones потерял 0,21%, Nasdaq поднялся на 0,21%.
Лучшую динамику продемонстрировал сектор ИТ (+0,38%) благодаря росту в хардверном и полупроводниковом сегментах. Среди аутсайдеров оказались сектор коммунальных услуг (-0,8%), а также отрасль сырья и материалов (-0,69%) из-за снижения котировок сталелитейных и химических компаний.
Сегодня в фокусе внимания инвесторов вновь темпы распространения COVID-19 и влияние роста заболеваемости на восстановление мировой экономики.
Отмечается ослабление туристической и командировочной активности, включая снижение количества регистраций в аэропортах и бронирований в ресторанах. Это обусловлено преимущественно сокращением расходов на деловые поездки, наложившимся на завершение летнего сезона. Некоторые показатели деловой активности на прошлой неделе не оправдали ожиданий.
Восстановление экономики США по-прежнему во многом зависит от темпов вакцинации, поскольку высокая доля привитого населения снижает риски повторного введения жестких карантинных ограничений. На этом фоне Goldman Sachs понизил прогноз по росту ВВП США в 2021 году с 6% до 5,7%, отмечая сокращение потребительских расходов вследствие роста числа заражений.
Еще один важный пункт новостной повестки — продолжающиеся переговоры по пакету инфраструктурных расходов. Консенсуса достигнуть пока не удается, поэтому прогрессистам, возможно, придется смягчить программу повышения налогов, особенно в отношении налога на прирост капитала и международного налога. Это может привести к уменьшению пакета расходов от демократов или к тому, что он будет финансироваться за счет привлечения более значительного объема заимствований.
- Азиатские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,85%, китайский CSI 300 вырос на 1,2%, японский Nikkei 225 прибавил 0,86%. EuroStoxx 50 опустился на 0,21%.
- Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис растет до 1,32%. Цена на фьючерс Brent удерживается выше $72 за баррель. Золото торгуется у отметки $1817 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4510-4560 пунктов.
Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано.
Индекс настроений от Freedom Finance удерживается на уровне 64 пунктов, отражая неопределенность по поводу темпов восстановления экономики. S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Индикаторы RSI и MACD свидетельствуют об инициативе покупателей. На краткосрочном горизонте восходящее движение может продолжиться. «Быки» будут стремиться к цели 4600 пунктов. Нижняя граница тренда совпадает с 50-дневной средней, что является ближайшим уровнем поддержки.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210907/834622845.html