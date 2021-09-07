Осенняя спячка накрыла рынок
По всем канонам прошедшая неделя должна была бы быть напряженной и достаточно волатильной. Поводом для этого являлись выходящие в конце недели важные макроэкономические данные по безработице и новым рабочим местам.
Сейчас это как никогда важно, поскольку именно от этих данных во многом зависит дальнейшая судьба денежно-кредитной политики ФРС. И вот они вышли — и что? Да, собственно ничего. Рынок как плелся наверх по миллиметру в день в течение последних нескольких месяцев, так и продолжает это делать и сейчас. Индексы, по крайней мере, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ и индекс широкого рынка S&P500, продолжают регулярно переписывать свои исторические максимумы и покорять новые ранее невиданные вершины.
На прошедшей неделе индекс S&P500 уверенно закрепился на отметках выше казавшихся еще совсем недавно фантастических 4500 пунктов. Аналитики уже заговорили о еще более фантастической отметке в 5000 пунктов. А ведь год, напомним, начинался тоже на максимумах, но это были всего лишь какие-то «несчастные» 3750 пунктов. Ау, где это? Про такие маленькие цифры уже давно никто и не вспоминает!
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210907/834623793.html