По всем канонам прошедшая неделя должна была бы быть напряженной и достаточно волатильной. Поводом для этого являлись выходящие в конце недели важные макроэкономические данные по безработице и новым рабочим местам.

Сейчас это как никогда важно, поскольку именно от этих данных во многом зависит дальнейшая судьба денежно-кредитной политики ФРС. И вот они вышли — и что? Да, собственно ничего. Рынок как плелся наверх по миллиметру в день в течение последних нескольких месяцев, так и продолжает это делать и сейчас. Индексы, по крайней мере, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ и индекс широкого рынка S&P500, продолжают регулярно переписывать свои исторические максимумы и покорять новые ранее невиданные вершины.

На прошедшей неделе индекс S&P500 уверенно закрепился на отметках выше казавшихся еще совсем недавно фантастических 4500 пунктов. Аналитики уже заговорили о еще более фантастической отметке в 5000 пунктов. А ведь год, напомним, начинался тоже на максимумах, но это были всего лишь какие-то «несчастные» 3750 пунктов. Ау, где это? Про такие маленькие цифры уже давно никто и не вспоминает!