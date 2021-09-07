Суперсырьевой цикл продолжается, но не везде
ВЗЛЕТ ЦЕН НА ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ И ДРАГМЕТАЛЛЫ
- За неделю с 30 августа по 3 сентября в лидеры роста вышел коксующийся уголь, подорожавший более чем на 20% из-за ужесточения экологических норм в Китае и ограничений на импорт из Индонезии и Монголии ввиду скачка заболеваемости дельта-штаммом коронавируса. Ужесточение экологического контроля в ответ на стремление председателя КНР Си Цзиньпина сократить выбросы углекислого газа до нуля к 2060 г. вызвало рост цен как на металлургический уголь, так и на сталь. В крупных угледобывающих провинциях Шаньси и Шаньдун поставки ограничиваются ввиду сворачивания энергоемких региональных проектов, параметры которых не отвечают требованиям властей в отношении сокращения выбросов.
- Цены на природный газ в Великобритании выросли на 6% в условиях низкого уровня запасов и перед началом зимнего отопления. Никель подорожал на 5,5%, алюминий – на 4%. Однако цены на алюминий и акции основных производителей подскочили утром, после того как военные путчисты совершили переворот в Гвинее. Страна – крупнейший в мире добытчик бокситов, которые являются важным источником алюминия и галлия. Фьючерсы на алюминий подскочили на 40% на Лондонской биржи.
- Рынки Юго-Восточной Азии на подъёме
- Биткоин прибавил 7%. Японский Nikkei 225 вышел в лидеры роста в разрезе фондовых рынков (+7%), после того, как стало известно об отставке премьер-министра Ёсихиды Суги. Решение Суги не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) снижает риск крупного провала партии на следующих всеобщих выборах. Второе место по динамике занял рынок Китая (+3,5%), который постепенно восстанавливается после наступления регуляторов на бизнес – росли преимущественно потребительские товары и IT-сектор. На третьем месте Индия (+3%) на фоне снижения заболеваемости коронавирусом, РТС прибавил 2,8%. В России в лидеры роста вышли Камаз (+17%), Соллерс (+13), Мосэнерго, ММК (+8%), Яндекс (+7%) и Газпром (+6%).
- В целом, благодаря восстановлению в Китае и Индии, MSCI EM превзошел MSCI DM, поднявшись на 2,4% после нескольких недель высокой волатильности на фоне роста спроса на акции и облигации развивающихся стран (EM).
- Nasdaq вырос на 1,4%, а S&P 500 — на 0,4%, в результате чего общий рынок поднялся на 0,5%.
- В число аутсайдеров вошла железная руда (-11%), так как Китай продолжает высвобождать свои запасы из стратегических резервов, бразильская нефтегазовая отрасль (-5%) и весь бразильский рынок (-2,3%).
- Нефть Brent подешевела на 2% вместе с акциями сталелитейных компаний. Стоимость нефти снижалась в течение недели из-за замедления роста мировой экономики, вызванного повышением заболеваемости дельта-штаммом коронавируса по всему миру, несмотря на сезон ураганов в США и сокращение запасов нефти. Нет ничего удивительного в результатах встречи ОПЕК+, на которой было достигнуто соглашение об увеличении поставок на 400 тыс. б/с с сентября по декабрь 2021 г.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210907/834624109.html