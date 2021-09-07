В первой половине дня индекс МосБиржи достигал в моменте 4043,51 п. Однако общая перекупленность рынка уже не позволяет расти без оглядки.

Нефть начала снижаться, европейские индексы ушли в минус. Растут опасения, что ЕЦБ начнёт первым из ведущих центральных банков сокращать меры стимулирования.

По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи — 4015,92 п. (-0,31%), а РТС — 1727,21 п. (-0,56%). Лидерами снижения были потребительский сектор (-1,48%) и отраслевой индекс строительных компаний.

В секторе потребления продолжается снижение акций "Магнит" на фоне претензий со стороны ФАС.

Акции "Самолет" теряли около 7%. Генеральный директор компании Антон Елистратов заявил о том, что "Самолет" рассматривает возможность проведения вторичного размещения акций уже в сентябре-октябре по схеме ускоренного сбора заявок. Впрочем, также не исключается, что размещение будет проведено в 2022 году.

Акции "Акрон" также под давлением на новостях о дивидендах. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 30 рублей на акцию из нераспределённой прибыли прошлых лет. Дата закрытия реестра на получение дивидендов рекомендована на 11 октября.

Бумаги Сбербанка теряли более 1%, хотя отчётность за 8 месяцев оказалась весьма сильной, но бумага уже выглядит явно перегретой. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в августе составила 106 млрд руб. За первые восемь месяцев прибыль составила 827,5 млрд руб по сравнению с 479,7 млрд руб годом ранее. Рентабельность капитала составила 25,4%.

Интересные новости поступили от "Яндекс". Компания запустила функцию закадрового перевода видео с использованием собственных разработок речевого синтеза. Бумаги компании торговались в небольшом плюсе.

Уровень 4000 пунктов по индексу МосБиржи стал поддержкой. Соответственно, если индекс сможет удержаться выше этой линии на дневном графике, то рост возобновиться. Закрытие ниже этой линии предполагает усиление коррекционного движения.