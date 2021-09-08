МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Во вторник импульс роста на нашем рынке акций начал затухать. Российские индексы показали слабую динамику на фоне аналогичного сползания котировок европейских и американских площадок. Кроме того, цены на нефть снизились на 0,7%, что также помешало продолжить подъем.

Таким образом, локальная фаза опережающего роста на наших площадках как минимум приостановилась. Общий тренд по индексу МосБиржи остается растущим, но выраженный позитивный эффект от притока нерезидентов может временно смениться на стандартное повторение динамики ключевых западных площадок.

По индексу МосБиржи в предыдущих обзорах в качестве ориентиров для роста выделял отметки 4055 и 4110 п. Эти рубежи промежуточного сопротивления сегодня остаются актуальными. О сломе тренда можно будет рассуждать лишь при спуске ниже 3820 п., однако такой сценарий на этой неделе маловероятен.

Единой динамики среди голубых фишек или второго эшелона сейчас нет. Наоборот, в последнее время во многих ликвидных бумагах мы видим разнонаправленные тенденции. Накануне вновь слабее рынка оказались представители электроэнергетики и потребительского сектора. Несмотря на рост В США высокотехнологичного индекса Nasdaq 100, в России отраслевой IT-индекс потерял около 2% на фоне отката котировок HeadHunter и Яндекса. При этом лучше рынка себя чувствует нефтегазовый сектор.

Учитывая внешний фон, сегодня с утра можно ожидать нейтральную динамику или же незначительный подъем. Большинство commodities торгуются в небольшом плюсе, фьючерсы на западные индексы — без существенных изменений. В среднесрочной перспективе среди акций с высоким индексным весом потенциал для подъема, на наш взгляд, сохраняется по Лукойлу, Газпрому, ВТБ, Роснефти, Норникелю.

В фокусе

∙ Мечел-ао (+3,2%), Мечел-ап (-0,4%). Во вторник в моменте обыкновенные акции прибавили более 20% и поднимались к 178 руб. на фоне ралли цен на уголь. К концу дня прошла резкая фиксация длинных позиций. Высокая амплитуда колебаний привлекла огромное количество трейдеров, что позволило бумагам занять вчера второе место на рынке по обороту торгов после Газпрома. Долгосрочный взгляд осторожный, хотя сегодняшняя ценовая конъюнктура на рынке угля и является благоприятной для компании, позволяя рассчитывать на постепенное гашение долга. Другой вопрос, что столь высокие сырьевые цены вряд ли будут наблюдаться на продолжительном отрезке времени.

∙ Распадская (+3,7%). На мой взгляд, с точки зрения долгового профиля на длинной дистанции бумаги этой компании предполагают более низкие риски, чем акции Мечела. Приближение акций к 400 руб. необязательно означает неизбежность разворота. При текущих ценах на коксующийся уголь любые локальные коррекции на фоне перекупленности могут достаточно быстро выкупаться. Долгосрочный взгляд умеренно-положительный.

∙ Новатэк (+5,3%). Акции растут пять сессий подряд, и вчера восходящий импульс лишь ускорился. Причины роста бумаг всем понятны — это мощный подъем цен на газ, позволивший акциям обновить исторические максимумы. На недельном графике индикаторы показывают максимальную перекупленность бумаг с сентября 2019 года.

∙ En+ (+4,3%). Акции наконец начали догонять в динамике выросшие бумаги РУСАЛа, от которых они значительно отстали в последние недели. En+ контролирует 56,88% алюминиевой компании. Соотношение бумаг En+ и РУСАЛа на этой недели опускалось к 12,3, тогда как годом ранее оно было в среднем выше 20.

∙ Акрон (-6,9%). Инвесторы разочаровались из-за рекомендации низких дивидендов. Совет директоров накануне рекомендовал направить на выплаты по 30 руб. на акцию. Это всего 0,5% по текущим ценам. Каких-то идей опережающего роста в ближайшей перспективе по бумагам не просматривается.

∙ Петропавловск (-2,8%), Полиметалл (-1,9%), Полюс (-1,4%). Акции компаний выглядят слабо на фоне повторного спуска цена на золото ниже $1800. Мы видели уже несколько неудачных попыток сформировать новую волну роста в драгметалле, однако все они заканчиваются безрезультатно. Для появления бычьего сигнала необходимо закрепление котировок выше $1830-1835 за тройскую унцию. Пока этого не произошло, сложно рассчитывать на какое-то ускорение и опережающую динамику золотодобывающих компаний.

Ранее в качестве среднесрочных ориентиров по золоту выделял район $1900-1920, однако этот сценарий с каждым днем становится менее вероятным. Возможно, ситуация начнет меняться, если в США продолжат выходить данные о более высоком росте инфляционных показателей, чем ожидает рынок. Однако и в этом случае нет гарантий, что начнется разгон драгметаллов, ведь потенциальный увеличение инфляции будет способствовать росту ожиданий более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

∙ В среду ждем публикацию еженедельной статистики по инфляции в РФ. В свете назначенного на пятницу заседания ЦБ РФ и отсутствия консенсуса между экономистами по поводу потенциального шага повышения ключевой ставки (25 или 50 б.п.) эти данные особенно важны. Дальнейшее ускорение индекса потребительских цен может привести к более жесткому решению регулятора, что в моменте негативно скажется на долговом рынке. Ну а для роста средних и длинных облигаций важно появление сигнала Банка России о том, что цикл ужесточения ДКП завершен и ЦБ возьмет паузу. Такие комментарии по итогам ближайшего заседания также возможны, но, скорее всего, только при сценарии подъема ключевой ставки сразу до 7%.

∙ Сегодня в бумагах Русагро и Полиметалла последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов. На закрытие гэпа в Полиметалле при стабильном фоне может уйти меньше месяца, так как дивдоходность достаточно низкая 2,2%. А вот по Русагро ценовой разрыв будет около 5%. На фоне развития компании мы видим значительный рост выплат. На горизонте года они могут быть близкими к 10%.

∙ В среду состоится заседание совета директоров Группы Белуга. В повестке: работа с рынком капитала и дивидендная политика.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent без существенных изменений и находится около уровня 71,7 долларов.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет около уровней закрытия вторника.