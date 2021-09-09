Рубль в первой половине дня заметно слабел, но затем смог устроить вечернее наступление. На укрепление рубля также работает рост ожиданий дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ.

Инфляция в России составила 0,2% за август, а в годовом выражении подскочила до 6,7% при ожиданиях 6,6%. Подобная динамика может заставить ЦБ РФ пойти на повышение ставки ещё на 25 базисных пункта, или даже сыграть на опережение и поднять ставку до 7,0%.

Размещения ОФЗ также показали высокую степень ожидания более высоких ставок. На аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года был размещён объём всего 11,788 млрд руб по номиналу. Спрос составил 31,577 млрд руб по номиналу при средневзвешенной доходности 7,43%. Аукцион ОФЗ-Ин выпуска 52004 с погашением 17 марта 2032 года был отменён. Фактически, рынок уже закладывает более высокие ставки, которые не устраивают финансовое ведомство.

Замминистра финансов Тимур Максимов заявил в рамках Московского финансового форума, что ведомство не исключает ещё одно сокращение плана заимствований в текущем году. "Фаза для размещения не самая удачная", — подчеркнул он.

На Forex доллар усиливал свои позиции. DXY повышался более чем на 0,2% и торговался выше 92,70 п. Из валют риска отметим ослабление AUD и CAD на 0,3%.