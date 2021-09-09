МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Международная организация труда рекомендует размер пенсии, который компенсирует от 40% от прежнего дохода. Этот показатель называется "коэффициент замещения". Соотношение 40% зафиксировано в конвенции о минимальных нормах социального обеспечения. Ратифицировав документ в 2018 году, Россия обязалась выдерживать это соотношение. Однако, на конец 2020 года этот показатель в России, по данным Счетной палаты, составил 29,4% и дальше вероятнее всего будет только снижаться.

"Не так уж плохо! — может воскликнуть гражданин с зарплатой в 150 тысяч рублей. — Буду получать государственную пенсию в размере 50 тысяч рублей, с голоду не умру". Однако, все не так радужно. На данный момент складывается ситуация, при которой после выхода на пенсию больше всего пострадают именно высокооплачиваемые работники.

Российские реалии: пенсия не от дохода, а от зарплаты

При расчете "коэффициента замещения" в России пошли своим путем. Во-первых, его вычисляют не из дохода, как это принято на международном уровне, а от зарплаты, которая гораздо ниже. Во-вторых, коэффициент рассчитывается не от конкретной зарплаты, а от средней, которая составляет 45 тысяч рублей. В итоге, тот кто получает 150 тысяч, компенсирует себе на пенсии только 30% от 45-ти тысяч и получит всего 15 тысяч. Таким образом больше всего теряют именно высокооплачиваемые работники. Низкооплачиваемые граждане, кто жил на 20-30 тысяч в месяц, напротив, имеют благоприятный коэффициент в 50-60%.

Поэтому до реального выполнения конвенции Международной организации труда нам еще далеко, а учитывая "национальные особенности" подсчета основного коэффициента, возможно цель и вовсе недостижима.

Понимая ситуацию, люди все больше предпочитают самостоятельно откладывать на старость. А тем, кто еще не думал об этом, стоит заранее позаботиться о формировании личного пенсионного капитала, так как для назначения государственной пенсии нужно достичь определенного пенсионного возраста, заработать трудовой стаж и накопить пенсионные баллы. Например, минимальное количество для назначения пенсии в 2021 году — 21 балл и 12 лет трудового стажа. Данный порог будет подниматься до 2025 года и составит соответственно 30 баллов и 15 лет стажа. Если при достижении пенсионного возраста у человека будет недостаточно баллов и стажа, то ему не будет выплачиваться страховая пенсия — в этом случае ему может быть назначена социальная пенсия — чуть менее 5800 рублей.

Инвестиционные стратегии: плюсы и минусы

Какие есть инструменты, чтобы гарантировать себе безбедную старость? До недавнего времени граждане усиленно инвестировали в недвижимость, а также держали деньги на депозитах. Однако 2020-2021 годы все перевернули. Цены на недвижимость резко пошли вверх, и теперь, чтобы покупать инвестиционные квартиры, нужно быть не просто обеспеченным, а действительно богатым человеком. Что касается депозитов, то банки перестали спасать сбережения от инфляции. Деньги обесцениваются, а процентные ставки эти потери не компенсируют. На этом фоне неплохо себя чувствуют негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые вкладывают в акции крупных российских эмитентов.

Эффективность депозитов сильно упала, но в то же время инвестиции на фондовом рынке продолжают давать высокий доход. Поэтому негосударственные пенсионные фонды, как и прежде, зарабатывают выше инфляции. Если принять во внимание налоговый вычет в 13%, гарантируемый государством любому человеку, формирующему свою пенсию в НПФ, то доходность и вовсе превышает инфляцию в три и более раза. Чтобы получить не виртуальный, а реальный коэффициент замещения, достаточно отчислять на частную пенсию 3-5% ежемесячного заработка, если вам до 35 лет. Если вы старше, то процент отчислений лучше повысить до 7-10%.

Государственная пенсионная система инертна. Будущий пенсионер не может влиять на размер и периодичность взносов, нет даже возможности передать сбережения по наследству. На этом фоне негосударственные фонды являются реальной альтернативой.

О схемах для инвестирования на старость

В большинстве развитых стран преобладает смешанная пенсионная система. Сами граждане или их работодатели делают отчисления в пенсионный фонд страны, часть из которых идет на выплаты нынешним пенсионерам, а другая — на их собственную будущую пенсию. При этом накопительная часть напрямую зависит от уровня дохода человека и при выходе на пенсию человек получает ее в качестве дополнения к обычной пенсии.

В России также есть смысл в комбинированной схеме — государственной и частной пенсии одновременно. У нас выгодная схема частной пенсии напрямую связана с возрастом человека и уровнем его дохода. Так, ежемесячный платеж по добровольным программам зависит от того, в каком возрасте гражданин начал копить на старость. То есть, если человек начал копить до 35 лет, то достаточно отчислять 3-5% ежемесячного заработка, если после — то можно рекомендовать повысить процент отчислений до 7-10%. Однако, идеальный вариант схемы, по моему мнению, когда помимо страховой, индивидуальной, в формировании вашей будущей пенсии участвует еще и работодатель. Такие корпоративные схемы есть у крупных и средних российских работодателей.

Государственная или негосударственная

Подавляющее большинство россиян получает государственную пенсию по старости, средства которой застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. Средства в НПФ пока не имеют страховки, но, согласно закону, фонды обязаны обеспечить гражданам безубыточность. Кроме того фонды могут вкладывать средства только в самые надежные инструменты, об этом закон тоже позаботился. Таким образом, НПФ сочетают и надежность, и прибыльность. Практика последних лет подтвердила, что НПФ показывают доходность по негосударственным пенсиям на уровне и выше инфляции.