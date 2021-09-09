Инвесторы ждут решения ЕЦБ
Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, мы испытали кратковременное снижение. Индекс МосБиржи обновил минимум текущей недели, после чего у нас начались коррекционные попытки вслед за мировыми рынками.
Глобальные фондовые индикаторы с начала дня находятся под давлением нескольких негативных факторов. Это и сложная ситуация с пандемией, вызванная дельта-штаммом, и усиление корпоративного регулирования в Китае.
Кроме того, большие опасения вызывает ухудшение положения одной из крупнейших китайских строительных компаний — Evergrande. Ситуация угрожает дефолтом девелопера, что способно привести к цепной реакции, создавая риски для всей финансовой системы Китая.
На старте европейской сессии снижение глобальных площадок ускорилось, а нефть существенно откатилась от дневной вершины. Но вскоре внешний фон улучшился, вызвав у нас отскок от достигнутых минимумов.
Сегодня инвесторы будут оценивать решение ЕЦБ по монетарной политике (14:45 МСК) и последующую пресс-конференцию главы регулятора, которая начнется в 15:30 МСК. В это же время выйдет еженедельный отчет по количеству обращений за пособием по безработице в США. Повлиять на рублевые активы и нефтяной рынок способны данные по запасам и добыче нефти, публикуемые Минэнерго США в 18:00 МСК.
Ближайшая поддержка у индекса МосБиржи остается на недельном минимуме 3964 п., у индекса РТС — на уровне 1700 п. Если мировые рынки возобновят снижение, мы можем уже сегодня пробить эти поддержки, ускорив нисходящее движения.
Валютный рынок
Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль некоторое время оставался в минусе, но незадолго до старта основной сессии стал активно укрепляться благодаря восходящему импульсу нефти.
Глобальные фондовые индикаторы с начала дня находятся под давлением нескольких негативных факторов. Это и сложная ситуация с пандемией, вызванная дельта-штаммом, и усиление корпоративного регулирования в Китае. Кроме того, большие опасения вызывает ухудшение положения одной из крупнейших китайских строительных компаний — Evergrande. Ситуация угрожает дефолтом девелопера, что способно привести к цепной реакции, создавая риски для всей финансовой системы Китая.
На старте европейской сессии снижение глобальных площадок ускорилось, а нефть существенно откатилась от дневной вершины. Но вскоре внешний фон улучшился, вызвав усиление восходящей динамики рубля.
Развивающиеся валюты поначалу снижались из-за повышения доллара. Однако утром он перешел к активному снижению, вызвав укрепление в секторе, большинство представителей вышло в плюс.
Российский долговой рынок остается в русле нисходящей тенденции. Вслед позитивным стартом индекс гособлигаций RGBI быстро нивелировал импульс роста, вновь переписав полуторамесячный минимум. Индикатор может закончить с потерями четвертую сессию подряд.
Рубль пытается перебороть относительную слабость предыдущих дней, активно реагируя на умеренное улучшение внешнего фона. Если восстановление мировых рынков получит развитие, а нефть ускорит рост, доллар может закрепиться под уровнем 73 руб., направившись к ближайшей поддержке 72,85 руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210909/834652950.html