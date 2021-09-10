События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 сентября
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|1%
|0,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|22,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|-0,7%
|1,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июль)
|0,2%
|0% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|4,8%
|3,6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (июль)
|-11,99 млрд ф.ст.
|-12,71 млрд ф.ст. (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июль)
|-7,1 млрд ф.ст.
|-6,99 млрд ф.ст. (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,9%
|0% (факт)
|11:10
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|12:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|13:00
|EUR
|Еврозона — Встреча министров финансов ЕС
|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|13:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август)
|1%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август)
|1%
|0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (август)
|94 тыс
|100 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (август)
|7,5%
|7,3%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|3,9%
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|410
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|508
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-14,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|356,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|216,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-2,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-28,7 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-60,1 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-63,1 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|21,5 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|10,5 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным макроэкономическим прогнозом (июль)
|6,5%
|7% (прогноз)
|14:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2021)
|10,3%
|10,3% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за август 2021
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за август 2021
|RUB
|Самолет — ВОСА (реестр закрыт 19.07.2021, перевыборы СД)
|RUB
|ММК — ВОСА (реестр закрыт 16.08.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 27.09.2021)
|0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020
|1,795 (1кв2021) + 3,53 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|Polymetal International plc — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021
|$0,4 (1П2020) + $0,89 (фин) — див-д 2020
|$0,45 (1П2021) — див-д 2021
https://1prime.ru/experts/20210910/834660019.html