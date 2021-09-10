МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Вчера российский рынок акций ожидаемо снизился. Потери Индекса Мосбиржи составили 0,6%. Падало все. Даже акции Мосбиржи, в последнее время часто растущие на снижающемся рынке, закрылись с символическим минусом в 0,1%.

Однако ни о какой масштабной коррекции речи пока не идет. Просто в отсутствие поводов для уверенного роста восходящий тренд ослаб, а волатильность выросла.

Не сильно огорчил вчера ЕЦБ. Программа выкупа активов будет действовать как минимум до марта 2022 г, но теперь регулятор считает, что теперь объемы можно сократить. Скорее всего, намек на сокращение скупки облигаций даст и ФРС.

Сегодня внешний фон "позеленел": американские фьючерсы растут на 0,3%, в плюсе все промышленные и драгоценные металлы, чуть менее процента прибавляет нефть. Так что нас ждет открытие ростом.

Лучше рынка должен выглядеть "Газпром" из-за превышения ценами на газ отметки 700 долларов за тысячу кубов. При этом объем заполненности европейских газохранилищ остается низким. "У них там дырка получается", — понятно объяснил ситуацию с запасами газа в Европе президент Путин. Поэтому цены на газ в обозримой перспективе если не продолжат бурный рост, то уж точно сильно не упадут. На этой идее можно попробовать подкупить и "НоваТЭК", но потенциал рост ее акций выглядит меньшим, чем у "Газпрома".

Ждем уверенного отскок в "Норникеле" на фоне роста цен на никель на процент, а на палладий — более чем на 2%.

Золото вновь стоит дороже 1800 долларов за унцию, но пока котировки никак не могут пробить сопротивление 1830. Как только это произойдет, позиции по акциям золотодобытчиков стоит увеличивать.

По-прежнему пессимистично смотрим на нефтянку. Нефть обосновалась в диапазоне 70-73 долларов за баррель и пока не хочет из него выходить. Причем, скорее всего, выход будет вниз при появлении негативных поводов.

Рубль вчера не негативном внешнем фоне сумел укрепиться почти на 0,7% и в паре с долларом закрыться под отметкой 73. Сегодня попытки роста продолжаются на ожидании повышения ключевой ставки ЦБ. Пока сложно сказать, насколько повысит показатель регулятор — на 0,25 или сразу на 0,5 п.п.

Впрочем, это уже не очень важно. Высокой ставкой вряд ли удастся сдержать инфляцию, поскольку ее первопричины лежат в сильном росте стоимости сырья. А вот реальную экономику дорогие кредиты реально придушат.

Не исключено, что после пресс-конференции Набиуллиной мы увидим коррекцию вверх по паре доллар-рубль по факту наступившего события.