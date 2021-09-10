МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Банк России ожидаемо для нас повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых. Основными аргументами в пользу такого решения стали отдаление инфляции от целевых 4%, преобладание проинфляционных рисков, повышенные инфляционные ожидания, возвращение экономики на допандемийный уровень.

Банк России оставил сигнал о готовности продолжить повышение ставки для сдерживания инфляции на ближайших заседаниях. Мы полагаем, что на следующем заседании в октябре ЦБ может ещё раз поднять ключевую ставку на 25 б.п., до 7%. На конец года ключевая ставка, по нашим прогнозам, составит 7,0-7,25%.

Вслед за ключевой ставкой будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам. Поэтому мы считаем, что сейчас благоприятное время для заемщиков для того, чтобы привлечь новый долг или рефинансировать старый под всё ещё исторически низкие ставки.

Инфляционное давление в России остаётся повышенным, в том числе из-за общего роста цен в мире на фоне восстановления глобальной экономики после коронакризиса. К 6 сентября рост потребительских цен, по нашим оценкам, составил 6,7% г/г. Полагаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в сентябре вблизи 7%. Далее мы ожидаем постепенного замедления инфляции к концу года до 6,5% г/г. К целевым 4% рост потребительских цен вернётся во второй половине следующего года.

В пользу сохранения повышенного инфляционного давления выступают рост цен на продовольствие и сырьё на мировых биржах, реализация отложенного спроса по мере ослабления карантинных ограничений, перебои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19, дефицит рабочей силы, дефицит чипов в мире (который сказывается на автопроизводителях, производителях электроники и бытовой техники), повышенная стоимость контейнерных перевозок и перегруженность портов в Китае, раздувание глобальной денежной массы Центробанками развитых стран.

В базовом сценарии ожидаем, что цикл ужесточения монетарной политики завершится в этом году. В следующему году Банк России начнёт цикл снижения ключевой ставки для её возвращения в нейтральный диапазон 5-6%. Это позитивный сценарий для российского долгового рынка и рубля. Иностранные инвесторы, вероятно, начнут уверенно заходить в рублевый долг на ожиданиях цикла снижения ключевой ставки по мере замедления инфляции.