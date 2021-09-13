Случилось в итоге то, что, вероятнее всего, и должно было случиться: Банк России в пятницу все же повысил ключевую ставку. Но вопреки консенсусу не на 50 б.п., а на минимально возможные 25. И это при том, что опубликованные в среду данные по индексу потребительских цен продемонстрировали дальнейший разгон инфляции с 6,64% в июле до 6,68% в августе. Мы второй год подряд видим неприятную картину: в конце лета и начале осени вместо традиционной сезонной дефляции наблюдается хоть и умеренный, но рост цен. И даже временное удешевление "борщевого набора" нас не спасло – инфляция в непродуктовом сегменте пересилила снижение цен на плодоовощную продукцию свежего урожая.

Решение Центробанка в какой-то степени все же было прогнозируемым: на носу выборы, и раздражать лишний раз и без того уставший от непростой жизни электорат, который наверняка негативно воспринял бы неизбежный в случае резкого повышения ставки рост процентов по ипотечным и потребительским кредитам, вряд ли имело смысл. Тем более, что еще за неделю до заседания ЦБ РФ аккуратно намекнул, что на целевые показатели по инфляции к концу года удастся выйти "естественным образом" — без ужесточения денежно-кредитной политики. Так что регулятор в какой-то степени был ограничен в возможностях для маневра политическими рамками. При таком раскладе на следующем плановом заседании 8 октября Банк России, скорее всего, будет вынужден пойти на внеплановое увеличение процентных ставок. На сколько — будет зависеть от инфляционных показателей за сентябрь, которые к тому моменту уже опубликуют. Логично допустить, что это будут те самые 25 базисных пунктов, которые регулятор «не дотянул» сейчас. Если же инфляция сохранится на высоком уровне, то вполне может оказаться, что ключевую ставку придется поднимать и на 50 б.п. Ясно одно – даже при столь высоких процентных ставках мы вряд ли успеваем выйти к концу года на целевые показатели по индексу потребительских цен. Как "естественным образом", так и неестественным. Из-за этого инфляция по итогам года, вероятно, окажется в диапазоне от 6% до 7%.

Российские фондовые площадки весьма сдержанно отреагировали в пятницу на решение ЦБ РФ по ставке. И это понятно – поводов для роста не наблюдалось точно. Аргументов для того, чтобы перейти к активным продажам – пока тоже. Рынки весь день провели в достаточно спокойном боковом движении с незначительным уровнем волатильности. В лидерах роста по итогам дня оказались металлурги, что не удивительно при очередном витке роста стоимости металлов, особенно алюминия (не забываем про Гвинею, богатую бокситами, где очередные политические проблемы). График стоимости последнего действительно заставляет содрогнуться:

"Русал" вырос на 6,25%, "Мечел" на 5,28%, ММК прибавил 4,03%, "АЛРОСА" поднялась на 2,46%, "ВСМПО-АВИСМА" подрос на 2,40%. Десятку лидеров замкнули "НорНикель" (+2,20%) и НЛМК (+2,13%), а ИСКЧ, "Яндекс" и "Селигдар" скучковались посередине. В итоге номинированный в рублях Индекс МосБиржи завершил торги на отметке 4002,66 п., прибавив за день скромные 0,23%. А долларовый Индекс РТС за счет незначительного ослабления рубля просел на 0,07%, зафиксировавшись на уровне 1725,25 п.

Западные торговые площадки показали в целом негативную динамику, снизившись в пределах одного процента. Исключение составили Британия и Нидерланды, сумевшие слегка выйти в плюс. Несмотря на постоянные разговоры о крайней перегретости американского фондового рынка, о возможной очередной остановке правительства из-за необходимости пересматривать планку госдолга (все уже настолько привыкли, что в итоге её все равно поднимут, что инвесторы, кажется, перестали акцентировать свое внимание на этом бесконечном спектакле), на сугубо технические факторы, намекающие на коррекцию, рынки растут, находясь в довольно узком восходящем коридоре. И только изредка и очень ненадолго пробивая его вниз на локальных откатах. Станет ли очередной выход за пределы канала началом глубокой коррекции, которой многие так ждут (эксперты предрекают снижение на 10-15%), или заокеанские инвесторы снова перейдут к активным покупкам — покажет время. Оптимизма за океаном, похоже, не занимать.

Нефть

Стоимость энергоносителей, резко просевшая в первой половине августа и столь же быстро вернувшаяся на прежние уровни во второй, находится сейчас в боковом движении с вялым намеком на ленивый подъем. Особых факторов, способных сейчас повлиять на цены углеводородов, не наблюдается – сделка ОПЕК+ соблюдается с высоким уровнем дисциплины, в традиционных очагах политической напряженности пока все спокойно и если ничего существенного не случится, в ближайшее время цены на черное золото будут держаться на тех же уровнях, где находятся и сейчас. Пока на динамику энергоносителей оказывает влияние лишь еженедельная статистика по запасам от Минэнерго США, но воздействие это носит локальный и крайне непродолжительный характер. На данный момент (по состоянию на 6:50 мск сегодняшнего утра) стоимость нефти сорта BRENT составляет 73,20 долл./барр, а легкая техасская WTI торгуется по 70,01 долл./барр.

Рубль

Российский рубль фактически с декабря прошлого года достаточно комфортно обосновался в коридоре 72-77 рублей за доллар, большую часть этого времени и вовсе не выходя за пределы диапазона 73-76 руб./долл. Стабильные цены на нефть, заметно выросшие цены на газ и металлы, снижение агрессивности в политической риторике Запада по отношению к России и весьма впечатляющие в большинстве своем отчеты отечественных корпораций не дают поводов для продажи рубля и бегства в иные активы. Впрочем, инфляционное давление и высокие расходы бюджета на крупные инфраструктурные проекты, создание новых территорий опережающего развития и небывалые доселе социальные выплаты не дают российскому рублю и существенно укрепиться. Что в итоге и приводит к тому, что он лениво дремлет в достаточно узком боковом канале, лишь изредка приближаясь к его границам. Последние несколько недель на графике можно, при желании, рассмотреть сходящийся треугольник. Но, на мой взгляд, это пока ни о чем не говорит. Как сходился, так же легко и разойдется. По крайней мере, если не произойдет каких-то форс-мажорных обстоятельств (впереди выборы), вряд ли стоит ждать выхода из этого треугольника вниз. По состоянию на 7:00 мск на рынке ФОРЕКС доллар котируется по 73,14 рубля, а евро торгуется по 86,30 рубля.

Перспективы

Торги в Азиатско-тихоокеанском регионе проходят сегодня утром разнонаправленно, но без особых потрясений. Лишь Гонконгский Hang Seng провалился к семи утра на 2,02%. Японский NIKKEI 225 проседает на 0,26%, китайский Shanghai подрос на 0,10%, корейский KOSPI снизился на 0,23%, а австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,18%. Фьючерсы на основные мировые фондовые индексы незначительно подрастают в пределах от 0,06 до 0,65%.

Ночью Япония уже отчиталась по Индексу деловых условий и ценам на корпоративные товары (не самые значимые индикаторы, да и изменение было небольшим). В течение дня Китай представит статистику по банковскому сектору, а в США будут опубликованы Ежемесячный отчет ОПЕК (в 14:00 мск.) и Отчет об исполнении федерального бюджета (в 21:00 мск.) Иной весомой статистики сегодня не будет. В России реестры акционеров под выплату дивидендов закроют UnitedHealth Group Incorporated и Nordgold. Состоится внеочередное собрание акционеров "ФосАгро". Пройдут заседания советов директоров "Газпром нефти" и РЖД. В остальном день не обещает каких-либо сюрпризов.