Благодаря позитивному внешнему фону на старте сессии рубль резко укрепился, после чего испытал кратковременную просадку вслед за нефтью. Однако она быстро возобновила рост, а глобальные площадки перешли к восстановлению. В результате рубль вернулся к активному укреплению, обновив месячный максимум к евро.

Пока восходящее движение мировых рынков является коррекцией пятничного провала, поскольку вызвавшие его факторы остаются актуальными. Прежде всего это высокие темпы распространения коронавируса в мире, ставящие под сомнение эффективность массовой вакцинации.

В результате новые штаммы угрожают сделать проблему пандемии хронической.

На этом фоне сокращение монетарных стимулов, о которых в четверг объявил ЕЦБ, а 22 сентября может сообщить ФРС, способно подорвать и без того неустойчивое экономическое восстановление. К таким шагам ключевые центробанки подталкивает высокая инфляция.

Поэтому важную роль в дальнейшей динамике биржевых активов могут сыграть завтрашние данные по индексам потребительских цен в США.

Если они превысят прогноз, это увеличит вероятность более раннего старта ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Доллар может отреагировать на такую статистику резким ростом к другим валютам.

Развивающиеся валюты поначалу снижались на фоне восходящего движения доллара. Хотя он продолжил расти, незадолго до открытия европейских торгов ситуация в секторе улучшилась, некоторые представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок пытается развить позитивную тенденцию. Открывшись вверх, индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал кратковременный рост, но вскоре сдал позиции, оставаясь в умеренном плюсе.

Рубль все-таки сумел отыграть пятничное ужесточение риторики Банка России.

Правда, для этого понадобилось улучшение ситуации на мировых рынках. Тем не менее покупатели инвалюты пока не отступают, пользуясь курсовой коррекцией для увеличения позиции.

Однако резкий откат нефти от достигнутых вершин и ускорение роста доллара на мировом рынке вызвали лишь небольшое ослабление рубля.

НЕФТЬ ПЫТАЕТСЯ УДЕРЖАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТЫХ ВЕРШИНАХ

На старте сессии нефть устремилась вверх, но затем испытала несколько ощутимых просадок. В середине наших торгов котировки обновили месячный максимум, однако затем резко сдали позиции. Сейчас Brent прибавляет 0,6% около отметки $73,3.

Нефтяные цены придерживаются общемировой позитивной тенденции, игнорируя устойчивый рост доллара. Основным фактором повышения котировок нефти остается медленное восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана.

ДОЛЛАР ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНО ДОРОЖАТЬ

В понедельник американская валюта продолжила развивать восходящее движение, стартовавшее в середине предыдущей сессии. В начале европейских торгов индекс доллара (DXY) обновил двухнедельный максимум, после чего существенно просел в рамках коррекции.

К текущему моменту DXY вернулся к достигнутым вершинам, прибавляя сейчас 0,15% около значения 92,8 п.

Европейская валюта с начала дня демонстрирует нисходящую динамику. После открытия основной российской сессии произошел отскок, но затем пара EUR/USD вновь снизилась, переписав двухнедельный минимум.

Сейчас она теряет 0,25% вблизи отметки 1,178.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Пара USD/RUB продолжает совершать разнонаправленные движения, постепенно уменьшая их амплитуду. Вероятно, формируется консолидация, и данная тенденция продолжится, пока какой-либо часовой период не будет закрыт за пределами диапазона 72,55-73,55 руб.