Внешний фон в начале торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть развивают повышение этой недели, а настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после повышения в начале сессии, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,8%. Наиболее уверенно на фоне снижения случаев заражений коронавирусом в стране чувствовали себя циклические акции, в то время как высокотехнологичный Nasdaq немного снизился. Инвесторы ждали публикации макроэкономической статистики позже на этой неделе, среди которой — данные по инфляции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Статистика вторника, как ожидается, покажет небольшое замедление роста потребительских цен страны в августе, что скорее позитивно для рынка. Индекс S&P 500, однако, остается ниже ключевого сопротивления 4500 пунктов, что может мешать игрокам на повышение.

Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 почти на 0,5%, который, однако, отступил от максимумов дня. Во вторник до открытия основных торгов были опубликованы позитивные данные по рынку труда Великобритании за июль, показавшие снижение безработицы с 8,8% до 8,3%, а также ускорение роста занятости.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 прибавил 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,16%. Китайские индексы падают в пределах 2%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром увеличиваются чуть более чем на 0,5% после повышения примерно на 1% накануне. ОПЕК в своем ежемесячном отчете была весьма оптимистична в отношении мирового спроса на "черное золото" и предсказывает его возвращение к допандемиеному уровню уже в следующем году. Во вторник на биржах ждут отчета МЭА. Котировки тем временем стремятся к 76 долл. и 72 долл. (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), получая поддержку в том числе ввиду ожиданий прихода урагана "Николас" в США.

События дня:

ежемесячный отчет МЭА (11.00 мск)

индекс потребительских цен США за август (15.30 мск)

выступления представителей Бундесбанка и ЕЦБ (в течение дня)

презентация новых продуктов Apple (20.00 мск)

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Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник увеличились, а долларовый индикатор обновил очередной максимум с марта 2012 года 1750 пунктов. Уровни 4050 и 1750 пунктов в случае закрепления выше могут стать для индексов новыми поддержками с потенциалом развития краткосрочного повышения в район 4085 и 1780 пунктов (верхние полосы Боллинджера). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3990-4090 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах незначительно снижается. Пара доллар/рубль при закреплении ниже поддержки 72,50 руб. может проверить на прочность 72 руб. Пара евро/рубль расположена у минимумов с августа прошлого года и при закреплении ниже 85,50 руб. может направиться к 83,50 руб. Краткосрочно рубль, однако, подошел к зонам перекупленности.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут пытаться продолжить повышение в том числе благодаря сохранению восходящего тренда нефтяных цен, после чего динамика будет зависеть от поступающих фундаментальных сигналов — в том числе отчета МЭА и данных по инфляции в США. Силы у покупателей на биржах РФ еще остаются, в то время как в США ситуация смещается в сторону более коррекционной. Цены на алюминий утром вторника развивают снижение с новых многолетних пиков, что может оказывать давление на акции РУСАЛа в течение дня.