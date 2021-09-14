Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались закрепиться в плюсе, располагаясь недалеко от достигнутых в течение дня пиков.

К 18.25 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,41%, до 4057,57 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,24%, до 1755,29 пункта.

В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+2,12%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,38%).

ЭМИТЕНТЫ

Лидеры роста: гдр РусАгро (+5,61%), ФосАгро (+4,89%), ЛУКОЙЛ (+2,63%), Petropavlovsk (+2,20%), Газпром (+1,96%)

Расписки РусАгро во вторник шли вверх после объявлений об изменении дивидендной политики и повышении минимальных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО против 25%.

При этом весь свободный денежный поток, по словам гендиректора компании Басова, может быть направлен на дивиденды при снижении показателя чистый долг/EBITDA до 1. Басов в этом году также ожидает рекордных финансовых результатов РусАгро (в частности, повышения EBITDA).

Акции ФосАгро подскочили на повышенных объемах без очевидных фундаментальных причин.

Бумаги нефтегазовых компаний продолжали получать поддержку от высоких цен на сырье.

Котировки Petropavlovsk, в то же время, вышли в плюс на фоне пробоя котировками золота отметки 1800 долл/унц вслед за публикацией более слабых данных по инфляции в США.

Лидеры снижения: Мечел ао (-3,78%), En+ Group (-3,35%), ММК (-3,08%), ТГК-1 (-2,64%)

ВЕЧЕРНИЙ ФОН: НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ отступили от пиков дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,6%.

Данные по потребительской инфляции в США за август оказались ниже прогнозов: темпы роста базового показателя замедлились с 4,3% до 4% г/г (ожидалось +4,2%), что по сути указывает на реализацию предположений о временном характере инфляции и предвещает более длительное сохранение низких процентных ставок.

Тем не менее рынок перешел в коррекционную фазу, которая актуальна при положении индекса S&P 500 ниже сопротивления 4490 пунктов с риском движения как минимум к 4400 пунктам. Негативным фундаментальным фактором для настроений выступали предложения Демократической партии по повышению корпоративных налогов.

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,1%, также находясь в коррекционной фазе. В среду рынок сможет оценить данные по инфляции в Великобритании и промышленному производству еврозоны.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от пиков дня на фоне всеобщего ослабления аппетита к риску, но все еще прибавляли чуть менее 0,5%. Позитивное влияние на котировки оказывала опасность еще более серьезных перебоев с производством в Мексиканском заливе в связи с приближением урагана “Николас”.

Кроме того, отчет Минэнерго США в среду, как ожидается покажет сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,9 млн баррелей. Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник было менее оптимистично, нежели ОПЕК накануне, и понизило прогноз по росту спроса на нефть в этом году на 100 тыс барр/день наряду с прогнозом по предложению на 150 тыс барр/день ввиду дельта-штамма и перебоев с производством в ряде стран.

Прогноз по мировому спросу на нефть на 2022 год МЭА оставило без изменений.

РЫНОК ЗАВТРА

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, находясь недалеко очередных пиков 4061 пункт (исторический) и 1760 пунктов (с марта 2012 года) и сохраняя потенциал развития повышения в район 4090 и 1775 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Помешать дальнейшему росту может разве что временная коррекция. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4025-4100 пунктов.

Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник установились по большей части нейтральные настроения. Западные площадки не стремились идти выше, несмотря на оптимистичные макроэкономические данные из Великобритании и США.

Тот факт, что рынок почти не отреагировал на ослабление инфляционного давления в Штатах, может предупреждать о рисках дальнейшей фиксации прибыли. Среда тем временем начнется с ключевых данных о состоянии экономики Китая за август, которые наверняка укажут на замедление темпов её роста – потенциально негативный для рисковых активов сигнал.

Российский рынок в подобных условиях, однако, пока держится на высоте в том числе благодаря восходящему тренду нефти и газа.

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