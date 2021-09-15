Главным событием вчерашнего дня стала публикация данных по инфляции. Рост цен оказался чуть ниже прогнозов аналитиков. И это дает хорошие основания полагать, что ФРС продолжит оттягивать момент начала сворачивания программы накачки экономики деньгами.

Появился отличный повод для роста, тем более, что Индекс S&P500 торгуется на нижней границе восходящего канала. Но вместо того, чтобы бодро отскочить от поддержки, индикатор взял да и ушел ниже. И это наводит на не очень нехорошие мысли…

Но пока ничего страшного не происходит, попытки тестирования нижней границы канала наблюдались неоднократно, и все они заканчивались обновлением исторического максимума. Но если Америка продолжит падать, то и наш рынок не устоит, и нужно будет сокращать прибыльные среднесрочные позиции.

Российский рынок акций сумел вчера продолжить рост, прибавив по Индексу Мосбиржи за основную сессию почти 0,4%. Однако голубые фишки торговались разнонаправленно. Как мы ожидали, вверх уверенно шел нефтегаз. Также уверенно опускались металлурги из-за падения цен на металлы и уголь.

Сегодня с утра отскакивают цены на алюминий и никель. Но, несмотря на это, рекомендуем фиксировать часть прибыли (у кого она есть) по "Мечелу" и "Русалу" — эти бумаги технически сильно перекуплены.

Продолжается рост нефти, которая сегодня с утра прибавляет 0,7% и перешагнула отметку 74 доллара за баррель. Трейдеры ждут очередного сокращения и так невеликой добычи в Мексиканском заливе из-за нового урагана. Не исключено, что котировки попытаются попробовать на прочность отметку 75 долларов за баррель. Более сильное движение мы пока не рассматриваем.

Цены на газ вчера превысили отметку 800 долларов за тысячу кубов. Как мы и ожидали, спрос инвесторов сместился из перекупленного "НоваТЭКа" в "Газпром". Обе бумаги стоит держать в среднесрочных портфелях, но все-таки, на наш взгляд, чуть более предпочтительным выглядит "Газпром".

Неожиданно на 2% упал ВТБ. И это при том, что менеджмент банка заявил, что ожидает по году чистую прибыль в размере 295 млрд руб. Учитывая, что 50% ее будет направлено на дивиденды, дивидендная доходность акций ВТБ превышает 12%. Ждем отскока акций ВТБ, хотя сейчас дивидендные истории не очень привлекательны из-за огромной доходности ОФЗ, которая лишь продолжит расти с повышением ключевой ставки ЦБ.

В целом же внешний фон сегодня не очень способствует покупкам акций широким фронтом. Американские фьючерсы торгуются лишь чуть выше уровня вчерашнего закрытия, и если фондовая Америка и сегодня снизится, то российский рынок акций не сможет противостоять данному негативу, и у нас также пройдет волна фиксации прибыли.

Рубль вчера растерял часть успехов понедельника, ослабнув к доллару на треть процента. Сегодня на утренних торгах пара доллар-рубль растет еще на 0,1%. Ожидаем, что сегодня курс российской валюты в течение дня будет колебаться вокруг отметки 73 руб за доллар.