В начале сессии рубль резко снизился из-за умеренного ухудшения ситуации на мировых рынках. Но затем они возобновили повышение, а нефть ускорила рост, вызвав активное укрепление российской валюты.

Поначалу ключевые индексы и нефтяные цены находились под давлением очередной порции данных по экономике Китая, большинство из которых было хуже ожиданий. Однако утром внешний фон стал улучшаться. Поддержку рисковым активам оказывает ослабление потребительской инфляция в США во вчерашнем отчете. Это снизило вероятность более раннего и быстрого сворачивания монетарных стимулов ФРС.

Развивающиеся валюты утром просели на фоне восходящих попыток доллара. Перед стартом европейской сессии он перешел к быстрому снижению, вызвав восходящий импульс в секторе. В результате большинство представителей вышло в плюс.

Российский долговой рынок угрожает новой нисходящей волной. Индекс гособлигаций RGBI поступательно снижается вторую сессию подряд. Давление на ОФЗ оказывает возможное продолжение роста ключевой ставки, о чем просигнализировал ЦБ РФ по итогам сентябрьского заседания.

В середине торгов рубль стал сдавать позиции, хотя ситуация на мировых рынках оставалась благоприятной, а нефть ускорила рост. Вероятно, покупатели иностранной валюты активизировались на текущих привлекательных ценовых уровнях. Тем не менее вскоре рубль возобновил укрепление, переписав дневные вершины на фоне усиления восходящей динамики нефти.

Нефть активно повышается

Нефтяные котировки с начала дня демонстрируют устойчивый рост. Наблюдаются лишь небольшие периодические откаты от новых полуторамесячных вершин. Сейчас Brent прибавляет 1,5% немного выше уровня $75.

Восходящей динамике сырьевых товаров способствует снижение доллара. Кроме того, повышение нефтяных цен обусловлено более сильным, чем ожидалось, сокращением запасов нефти в ночном отчете API.

Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Прогнозируется снижение запасов нефти на 3,5 млн барр. и суммарное уменьшение запасов нефтепродуктов на 3,6 млн барр.

Доллар сдал позиции

Американская валюта с открытия находится под давлением, ускорив снижение незадолго до старта европейских торгов. К текущему момент индекс доллара (DXY) резко отскочил от сегодняшнего минимума. Сейчас DXY теряет 0,1% около отметки 92,6 п.

Европейская валюта поначалу умеренно снижалась, но после открытия основной российской сессии устремилась вверх. К текущему моменту пара EUR/USD ощутимо просела, прибавляя сейчас 0,1% немного выше уровня 1,180.

Техническая картина

Пара USD/RUB не смогла развить успех второй половины предыдущей сессии, вернувшись к сильным поддержкам, которые находятся немного выше двухмесячного минимума 72,5 руб. Пока часовая свечка не будет закрыта за пределами диапазона 72,50-73,55 руб., вероятно продолжение консолидации доллара.