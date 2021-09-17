Сегодня ожидается консолидация ОФЗ вблизи достигнутых уровней
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. В четверг цены рублевых гособлигаций практически не изменились. Доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 7,06% годовых, 1-летних — 6,84%. Умеренное давление на рынок вчера оказал рост доходности UST-10 на 4 б.п. и усиление ожиданий сокращения монетарных стимулов ФРС после выхода сильных данных по розничным продажам в США. В то же время поддерживающим фактором выступили высокие цены на нефть (выше 75 долларов за баррель Brent) и ожидания замедления инфляции в РФ в четвертом квартале этого года.
Сегодня для российского рынка облигаций формируется нейтральный новостной фон, что способствует сохранению доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00 — 7,10% годовых. До заседания ФРС на следующей неделе рублевые облигаций скорее всего продолжат торговаться вблизи достигнутых уровней.
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