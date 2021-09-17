Доллар по 70 рублей пока может лишь только сниться.

По итогам основной сессии четверга Индекс Мосбиржи снизился на 0,5%. Но можно сказать, что это ему пошло даже на пользу — техническая перекупленность снята, есть возможность отправиться дальше переписывать исторические максимумы. Целью роста является район чуть выше 4100 пунктов — там проходит верхняя граница восходящего канала.

Вот только для такого движения нужна поддержка извне, а ее пока не прослеживается: американские фьючерсы торгуются около вчерашнего закрытия, в районе 75,5 долларов за баррель болтается нефть. Правда, отскакивает большинство промышленных и драгоценных металлов.

Из последних стоит отметить золото, которое вчера неожиданно обвалилось более чем на 2%, почти дойдя до поддержки 1730 долларов за унцию. Сегодня золото отскакивает на 0,4%. Пока складывается впечатление, что золото пытается обосноваться в коридоре 1730-1830 долларов. Так что сегодня можно попробовать спекулятивно прикупить акции золотодобытчиков в расчете на то, что котировки их продукции уйдут в район сопротивления.

Из "голубых фишек" вчера намного лучше рынка смотрелась "Роснефть" (+1,5%). У нее появился такой драйвер роста, как ожидания разрешения компании экспортировать газ по "Северному потоку 2". Бумага тяжелая, новости по ней отыгрываются не один день. Так что сегодня вновь "Роснефть" может выглядеть лучше рынка, тем более что, по нашему мнению, в ценах акций компании еще не полностью заложена нынешняя дорогая нефть и увеличение квот добычи Россией в рамках сделки ОПЕК+. Однако брать акции "Роснефти" со спекулятивными целями стоит с большой осторожностью, в последнее время они отличается малой предсказуемостью. Для развития нового восходящего тренда бумаге нужно закрепиться выше сопротивления 380 руб.

Совсем плохи дела у металлургов. Власти вновь загорелись идеей изъять у них сверхдоходы, теперь уже в объеме 250 млрд руб. Механизм этого прорабатывается, а акции компаний сектора падают. Наиболее печальны перспективы "Норникеля", которого власти уже изрядно пощипали.

Корректируются "Газпром" и "НоваТЭК" после начала отката цен на газ. Однако газа в Европе больше не стало, покупать его будут. Цена же выше 500 долларов за тысячу кубов сверхкомфортна для газодобытчиков. Поэтому бумаги обеих компаний есть смысл докупать на просадках.

Пара доллар-рубль ведет борьбу за промежуточную поддержку 72,5. Пока закрепиться под ней не удается и сценарий тестирования на прочность намного более сильной преграды 72 руб за доллар мы не видим. Скорее всего, сегодняшний день пара будет колебаться вокруг отметки 72,5.

Доллар по 70 рублей пока может лишь только сниться.