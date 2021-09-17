Цены на нефть Brent рискуют вернуться к 73-75 долларам за баррель
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть Brent удерживаются выше 75 долларов за баррель. Brent, хотя вчера были попытки разворота вниз. Несмотря на то, что неделю сырье завершает ростом, мы полагаем, что позитивный сантимент уже исчерпан.
На следующей неделе в фокусе заседание ФРС, где мы ждем предметного начала обсуждения сворачивания программы выкупа активов. Фактор поддержки в виде ураганов постепенно сходит на нет, восстановление мощностей Мексиканского залива ожидается в ближайшую неделю-две.
Полагаем, что на этом фоне Brent может вернуться в зону 73-75 долларов за баррель.
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