Желание покупать на рынках акций ослабевает
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается неоднозначный. Цены на нефть незначительно снижаются после нейтральной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне, после склонности к снижению в начале сессии, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,2%. В символический плюс вышел высокотехнологичный Nasdaq, в то время как "широкий" рынок оставался в стадии коррекции, несмотря на лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам и производственной активности ФРБ Филадельфии. Так, индикатор S&P 500 пока не может преодолеть сопротивления 4490 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), чтобы вернуться к восходящему движению.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Пятница отметится для бирж публикацией данных по потребительскому доверию и инфляционным ожиданиям Университета Мичиган.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который шел наверх вопреки всеобщим коррекционным тенденциям. Статистика пятницы при этом показала падение розничных продаж Великобритании в августе на 0,9% м/м (ожидалось +0,5%). В течение дня на биржах ждут окончательной оценки потребительской инфляции еврозоны за август.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 0,6%. Австралийский S&P/ASX потерял 0,7%. Китайские индексы коррекционно растут в пределах 1%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после нейтральной динамики накануне. Котировки продолжают отступление от сопротивлений 76 долл. и 72,70 долл. соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), при неспособности преодолеть которые можно ожидать развития коррекции в район поддержек 74 и 71 доллара. Против покупателей на рынке выступает перспектива возобновления добычи в Мексиканском заливе после урагана, а также общая неуверенность игроков на фондовых площадках вместе с укреплением доллара.
События дня:
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в августе (12.00 мск)
• индекс потребительского доверия Университета Мичиган в сентябре (17.00 мск)
• вступают в силу новые базы расчета индексов Московской биржи
• квартальная экспирация фьючерсов и опционов на индексы, акции и валюту в США и России
• акции Русской Аквакультуры последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 года
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились, скорректировавшись к поддержкам 4030 и 1750 пунктов, которые удержали по итогам сессии. На рынке начинают формироваться коррекционные тенденции, которые при преодолении указанных отметок предвещают развитие снижения в район 3970 и 1710 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В остальном рынок в целом вполне может вернуться к повышению. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3970-4070 пунктов.
Рубль накануне не показал значительных изменений против доллара и евро, а на утренних торгах также стабилен. Пара доллар/рубль отступила от минимума с конца июня и стремится наверх с ближайшим ключевым сопротивлением в районе 73,20 рублей. Пара евро/рубль тоже отскочила от многомесячного минимума и при ухудшении внешнего фона может быть склонна к возвращению в район 85,70 рублей.
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут существенных изменений ввиду неоднозначных настроений за рубежом, но могут попытаться впоследствии выйти в плюс. На этот раз поддерживать повышение, однако, вряд ли будут сырьевые бумаги, так как восходящий импульс цен на энергоносители и металлы сошел на нет. В течение дня на биржах будут ждать данных по потребительской инфляции еврозоны, а также потребительскому доверию и инфляционным ожиданиям США. Так или иначе, явного желания покупать у американских инвесторов перед заседанием ФРС на следующей неделе, похоже, не будет.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210917/834728122.html