МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается неоднозначный. Цены на нефть незначительно снижаются после нейтральной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после склонности к снижению в начале сессии, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,2%. В символический плюс вышел высокотехнологичный Nasdaq, в то время как "широкий" рынок оставался в стадии коррекции, несмотря на лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам и производственной активности ФРБ Филадельфии. Так, индикатор S&P 500 пока не может преодолеть сопротивления 4490 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), чтобы вернуться к восходящему движению.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Пятница отметится для бирж публикацией данных по потребительскому доверию и инфляционным ожиданиям Университета Мичиган.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который шел наверх вопреки всеобщим коррекционным тенденциям. Статистика пятницы при этом показала падение розничных продаж Великобритании в августе на 0,9% м/м (ожидалось +0,5%). В течение дня на биржах ждут окончательной оценки потребительской инфляции еврозоны за август.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 0,6%. Австралийский S&P/ASX потерял 0,7%. Китайские индексы коррекционно растут в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после нейтральной динамики накануне. Котировки продолжают отступление от сопротивлений 76 долл. и 72,70 долл. соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), при неспособности преодолеть которые можно ожидать развития коррекции в район поддержек 74 и 71 доллара. Против покупателей на рынке выступает перспектива возобновления добычи в Мексиканском заливе после урагана, а также общая неуверенность игроков на фондовых площадках вместе с укреплением доллара.

События дня:

• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в августе (12.00 мск)

• индекс потребительского доверия Университета Мичиган в сентябре (17.00 мск)

• вступают в силу новые базы расчета индексов Московской биржи

• квартальная экспирация фьючерсов и опционов на индексы, акции и валюту в США и России

• акции Русской Аквакультуры последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 года

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились, скорректировавшись к поддержкам 4030 и 1750 пунктов, которые удержали по итогам сессии. На рынке начинают формироваться коррекционные тенденции, которые при преодолении указанных отметок предвещают развитие снижения в район 3970 и 1710 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В остальном рынок в целом вполне может вернуться к повышению. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3970-4070 пунктов.

Рубль накануне не показал значительных изменений против доллара и евро, а на утренних торгах также стабилен. Пара доллар/рубль отступила от минимума с конца июня и стремится наверх с ближайшим ключевым сопротивлением в районе 73,20 рублей. Пара евро/рубль тоже отскочила от многомесячного минимума и при ухудшении внешнего фона может быть склонна к возвращению в район 85,70 рублей.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут существенных изменений ввиду неоднозначных настроений за рубежом, но могут попытаться впоследствии выйти в плюс. На этот раз поддерживать повышение, однако, вряд ли будут сырьевые бумаги, так как восходящий импульс цен на энергоносители и металлы сошел на нет. В течение дня на биржах будут ждать данных по потребительской инфляции еврозоны, а также потребительскому доверию и инфляционным ожиданиям США. Так или иначе, явного желания покупать у американских инвесторов перед заседанием ФРС на следующей неделе, похоже, не будет.