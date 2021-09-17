Следующая неделя в целом до её середины будет спокойна на макроэкономические события, после чего тон торгам по рисковым активам задаст ФРС. Регулятор на очередном заседании, как ожидается, скорее подтвердит планы по сокращению покупок облигаций уже в этом году, но весьма вероятно будет придерживаться осторожного тона в отношении повышения процентных ставок. Ранее такая позиция воспринималась на рынках акций с умеренным оптимизмом, но теперь, когда биржи входят в коррекционную фазу, любое ужесточение тона ФРС может усилить тенденцию к фиксации прибыли.

Во второй половине недели заседание также проведет Банк Англии и будут опубликованы предварительные данные по деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы и США за август. В европейском регионе не исключено некоторое замедление роста активности, в то время как в США, напротив, ожидается её ускорение (что могло бы усилить ожидания ужесточения денежно-кредитной политики).

Индексы Мосбиржи и РТС продолжают движение в рамках основных восходящих трендов при положении выше 3980 и 1710 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), к которым могут направиться при усилении коррекционных настроений. От рубля стоит ожидать перехода к более значительному краткосрочному ослаблению при закреплении доллара и евро выше 73,20 руб. и 86 руб. соответственно. При более позитивном сценарии как рубль, так и российские акции будут стремиться к обновлению очередных максимумов. Повлиять на отечественные активы может политический фактор в виде итогов выборов в Государственную Думу.

На российском рынке из запланированных событий стоит отметить разве что закрытие дивидендных реестров по Fix Price, Мать и дитя, ФосАгро и ММК за 1-е полугодие 2021 года. Нефтегазовые компании будут подвержены фиксации прибыли в случае коррекции цен на энергоносители, а в металлургическом секторе будут следить за способностью металлов вернуться к повышению. Особенно низко в текущий момент находятся акции золотодобывающих компаний, которые могут предпринимать попытки повышения при любых отскоках золота от локальных минимумов.