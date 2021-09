На предыдущих неделях по китайскому рынку видеоигр вышел ряд негативных новостей. Во-первых, начиная с 1 сентября вступает в силу ограничение на то, что несовершеннолетние могут играть в видеоигры не больше часа в день в пятницу, выходные и праздничные дни. В течение рабочей недели играть в видеоигры несовершеннолетним полностью запрещается, ранее разрешалось играть вне выходных в рамках полутора часов в день. Во-вторых, в некоторых СМИ появилась информация о приостановке регистрации новых видеоигр в Китае. Однако официальных заявлений от государства пока не последовало. Отметим, что в 2018г. власти КНР уже замораживали одобрение новых видео игр (как локальных, так и от международных компаний), но в 2019г. данное ограничение было снято.

По нашим оценкам, это умеренно-негативная новость для американских разработчиков видеоигр и негативная для китайских. Разберем влияние на каждую компанию в отдельности.

Влияние на Electronic Arts (HOLD): умеренно-негативное. Доля выручки от Китая не превышает 5%, при этом основная часть этой выручки приходится на FIFA Online. В плане возможной приостановки регистрации новых видеоигр компания может не получить одобрение игры Apex Mobile, но для инвестиционного кейса компании это не столь важно, так как вклад в выручку по ней будет, по нашим ожиданиям, в диапазоне от $50 до $100 млн, и на Китай придется только небольшая часть этой выручки.

Влияние на Activision Blizzard: умеренно-негативное. Доля выручки от Китая не превышает 5%. Ограничения на игру несовершеннолетних не должны сказаться сильно, так как большая часть игроков в наиболее популярную игру компании в Китае — World of Warcraft, старше 18 лет. Игру Diablo Immortal (партнерство с NetEase) возможная приостановка регистрации новых игр не затронет, так как она уже получила одобрение.

Влияние на Take Two Interactive и Zynga (BUY) минимальное (нейтральное), так как у Take-Two Interactive наиболее популярные игры предназначены для лиц старше 18 лет, а у Zynga экспозиция на Китайский рынок минимальна.

Влияние на NetEase (BUY): негативное. По заявлениям менеджмента, на несовершеннолетних приходится около 1% выручки компании. В части одобрения новых игр удар на компанию будет больше, чем на американских конкурентов. Однако все главные игры, которые планировались к выходу в ближайшие полгода, уже получили одобрение. Даже если приостановка и будет введена, то она скорее всего будет аналогична той, что была в 2018 году и коснется только новых игр, а не уже одобренных. В августе компания выпустила игру Naraka: Bladepoint. Еще три ожидаемые игры — Harry Potter: Magic Awaken, игра по The Lord of the Rings и Diablo Immortal уже получили одобрение и должны выйти до конца года. Следовательно, на ближайшие релизы возможная приостановка одобрения видеоигр не повлияет, а для оценки влияния на релизы последующих лет дождемся официальных заявлений властей Китая, если они последуют.

Влияние на Nintendo (BUY): нейтральное. Выручка от продаж игр несовершеннолетним в Китае несущественна, а ближайшие главные хиты уже одобрены. Мы выделяем Nintendo как один из наиболее интересных объектов для инвестирования в секторе видеоигр. Акции компании в последние месяцы подверглись распродажам на фоне коррекции в Китае, а также из-за опасений относительно нехватки микрочипов для производства консолей (компания осенью выпустит Nintendo Switch Pro). Мы полагаем, что глобальная нехватка микрочипов не должна оказать существенного влияния на продажи приставок. Также мы ожидаем, что крупные релизы продолжений популярных игр компании должны вернуть интерес к акциям компании со стороны инвестиционного сообщества. Игра Pokemon: Brilliant выйдет в ноябре этого года, а Splatoon 3 и новая часть The Legend of Zelda: Breath of the wild планируется к релизу в 2022 году.