Индекс МосБиржи сегодня в первой половине дня пытался вернуться к отметке 4000 пунктов, однако к концу торговой сессии растерял свои позиции на фоне слабого открытия торгов в США и отката нефтяных котировок, вызванных усилением консервативных настроений глобальных инвесторов перед заседанием ФРС и ввиду опасений по затягиванию решения проблемы с госдолгом США. По состоянию на 18:00 по московскому времени индекс МосБиржи не показывает значимой динамики ввиду разнонаправленного движения ключевых сегментов.

Основную поддержку рынку оказывает оживление спроса на акции нефтегазового сектора, ведомые Газпромом (+2,1%) и Роснефтью (+1,1%), из-за новостей о необычайном спросе на газ в Турции.

Неплохо смотрятся восстанавливающие свои позиции акции компаний, производящих химическую продукцию (Акрон: +8,1%; ФосАгро: +2,3%; Нижнекамскнефтехим ап: +2,3%). Многие зарубежные производители удобрений приостановили свою деятельность из-за дорогого газа, тогда как у отечественных компаний цены на газ регулируются и остаются невысокими. Отскакивают после просадки и после заявлений правительства о необходимости наращивания объемов реновации акции черной металлургии, хотя заметно растут лишь «идейные» бумаги ММК (+4,1%), поддерживаемые близостью дивидендной «отсечки», а также сильно упавшие акции ТМК (+1,6%).

А вот акции цветных металлургов и угледобытчиков смотрятся слабее из-за сохраняющихся опасений по Китаю (НорНикель: —0,7%; Русал: —1,0%; Распадская: —1,0%; Мечел ао: —1,2%). Золотодобытчики также ослабли (Полиметалл: —1,5%; Petropavlovsk: —2,32%) после определенной нормализации на рынке. Отдельно отметим откат к 50-дневной средней курса акций АЛРОСА (-1,9%).

Основным аутсайдером среди ключевых сегментов оказался финансовый сектор, сдержав отскок рынка. Здесь наиболее слабо смотрелись бумаги Сбера (оа: —1,4%; па: —1,0%).

В прочих сегментах из идей роста отметим ПИК (+2,4%), продолживший обновлять исторические максимумы и новостей о возможности включения в MSCI, а также ГК Самолет (+2,9%) на фоне информации о возможном росте EBITDA 4x. А также резко отскочившие акции ОВК (+14,6%).

Мы с осторожностью смотрим на динамику российского фондового рынка в ближайшие дни. Видим возможным откат индекса в диапазон 3850-3900 пунктов, на фоне предстоящего заседания ФРС, где ожидаем начала сворачиванию стимулирования экономики.