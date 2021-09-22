Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль некоторое время активно укреплялся благодаря росту глобальных площадок и нефти. После старта основной сессии российская валюта просела из-за умеренного ухудшения ситуации на мировых рынках, но вскоре возобновила рост.

Поначалу рисковые активы находились под давлением информации о том, что китайский проблемный застройщик Evergrande не исполнил обязательства перед двумя банками. Однако рынок акций Китая после двухдневного закрытия довольно сдержанно отреагировал на эту ситуацию. Вслед за негативным стартом он перешел к восстановлению, закрывшись в неплохом плюсе. На этом фоне мировые индексы устремились вверх, нефть с открытия поступательно росла.

Развивающиеся валюты в начале дня резко укрепились благодаря улучшению ситуации на мировых рынках. При этом доллар не дает однозначных сигналов сектору, совершая широкие разнонаправленные движения. Его очередной восходящий импульс в начале европейской сессии оказал давление на развивающиеся валюты, некоторые вышли в минус.

Российский долговой рынок продолжает умеренно восстанавливаться. Индекс гособлигаций RGBI развивает восходящее движение, которое стартовало вчера от нового полуторагодового минимума.

Рубль демонстрирует желание укрепляться, реагируя с большей отдачей на позитивные сигналы. Однако неопределенность с решением ФРС препятствует более уверенному росту российской валюты.

Нефть демонстрирует силу

Вчера вечером нефть развернулась вверх от нового недельного минимума, и сегодня восходящее движение получило развитие. После открытия европейских торгов котировки просели в рамках коррекции и затем стали консолидироваться около достигнутых вершин. Сейчас Brent прибавляет 1,6% около отметки $75,5.

Росту нефтяных цен способствовали ночные данные API, отразившие более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти. На фоне оптимизма мировых рынков дорожают и другие сырьевые товары, хотя доллар периодически совершает активные восходящие попытки.

Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается сокращение запасов нефти на 2,4 млн барр. и суммарное уменьшение запасов нефтепродуктов на 2,3 млн барр.

Ключевые валюты консолидируются

Американская валюта сегодня совершает широкие разнонаправленные движения в рамках консолидации. В данный момент индекс доллара (DXY) торгуется в небольшом плюсе около значения 93,2 п.

Сегодня инвесторы будут оценивать решение ФРС по дальнейшей монетарной политике (21:00 МСК), а также последующую пресс-конференцию главы американского регулятора (21:30 МСК). Если будет объявлено скорое начало активного сворачивания монетарных стимулов, это способно вызвать крайне негативную реакцию мировых рынков, а также резкий рост доллара.

Европейская валюта в среду тоже не может сформировать устойчивой тенденции. Резкие разнонаправленные импульсы не получают развития. Сейчас пара EUR/USD находится в небольшом плюсе вблизи отметки 1,173.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает активно снижаться в направлении промежуточной поддержки 72,24 руб., находящейся на двухмесячном минимуме, который был установлен неделю назад. Пока более вероятно, что мы увидим по меньшей мере коррекцию нисходящего движения, стартовавшего в понедельник.