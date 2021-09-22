Индекс МосБиржи (+1,5%) сегодня уверенно рос, отыграв, вслед за нефтяными котировками, большую часть потерь понедельника. Способствовало восстановлению рынка улучшение глобальной конъюнктуры, вызванное новостями, которые ослабили опасения по китайскому застройщику China Evergrande Group, а также неплохая статистика по рынку жилья в США.

Сильную динамику демонстрировали акции сырьевых компаний. Так, лидером роста в металлургическом секторе стали бумаги ММК (+3,9%), на фоне приближения дивидендной отсечки и встречи с аналитиками. Акции Северстали (+2,3%), НЛМК (+2,9%) и ТМК (+6,9%) смогли неплохо отскочить, еще более сильную динамику показали волатильные последние дни бумаги Мечела (ао: +15,5%) и Распадской (+5,0%).

В лидерах роста сегодня и РУСАЛ (+3,3%), пытающийся обновить пики года при поддержке цен на алюминий, которые вновь нацелились на уровень в 3000 долларов за тонну. Заметно прибавили «фишки» нефтегазовых компаний (НОВАТЭК: +3,4%; ЛУКОЙЛ: +1,5%). Отдельном отмечаем акции Газпрома (+1,1%) и Роснефти (+4,0%), которые вновь подбираются к годовым максимумам.

На фоне активного восстановления, наблюдался точеный спрос на бумаги АФК «Система» (+1,7%), ФосАгро (+2,5%), Интер РАО (+2,2%), Мосэнерго (+4,7%) и НМТП (+4,5%). Аутсайдерами торгов выступили акции МосБиржи (-1,6%), ФСК ЕЭС (-0,4%) и Petropavlovsk (-0,7%).

На наш взгляд потенциал роста индекса МосБиржи ограничен на фоне снижения объёмов торгов. Опасаемся, что в случае объявления о сокращении программ выкупа ФРС сегодня вечером, на рынках могут усилиться коррекционные настроения.