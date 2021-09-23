Вчера завершилось двухдневное заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, которое сопровождалось публикацией экономического прогноза и пресс-конференцией председателя ФРС Дж.Пауэлла. На что в связи с этим мы хотели бы обратить внимание.

Во-первых, несмотря на то, что в заявлении комитета отмечается улучшение ситуации в экономике США, члены комитета внесли существенные изменения в свой макроэкономический прогноз — теперь они ожидают более низкого прироста ВВП (5,9% в 2021 году вместо 7,0%), повышенной инфляции (3,7% базовой инфляции, а не 3,0%) и более высокого уровня безработицы (4,8%). Ключевым моментом, с нашей точки зрения, является последовательное повышение прогноза по инфляции (как базовой, так и дефлятора). Вместе с тем, руководители ФРС по-прежнему считают, что всплеск инфляции в США является временным (если это ошибочный вывод, что покажет только будущее, то это принципиальная ошибка), и прогнозируют, что в долгосрочной перспективе (с 2024 года и далее) инфляция будет находиться в районе 2%.

Во-вторых, комитет оставил ставку по федеральным фондам на прежнем уровне 0-¼% и подтвердил, что кредитно-денежная политика ФРС останется мягкой (accommodative) до достижения основных экономических целей ФРС, а ставка останется без изменений, пока не будет достигнута полная занятость в экономике США. Именно перспектива повышения процентной ставки (когда начнется, насколько вырастет и т.п.) больше всего тревожит инвесторов, тем более, что позиция членов комитета в этом вопросе постоянно меняется.

Если в прошлом году все были уверены, что ставка останется без изменений до конца 2023 года, и ее первое повышение состоится в 2024 году, то теперь, как показывают приведенные материалы комитета, вполне возможно, что ставку повысят уже в 2022 году (правда, количественно прогноз членов комитета изменился несущественно — с 0,1% до 0,3%, а это означает разовое и микроскопическое повышение, что, в принципе, пока должно успокоить инвесторов). Причем, если раньше (в июне и марте) сторонники повышения были в меньшинстве, то теперь, как показывает опрос, 9 членов комитета выступает за повышение ставки в 2022 году и 9 членов считает, что ее необходимо оставить без изменений (правда, стоит напомнить, что, начиная с 2022 года, произойдет серьезное обновление комитета, и будущие решения будут приниматься несколько в другом составе).

В-третьих, комитет вновь дал понять (а Дж. Пауэлл на пресс-конференции подтвердил), что пока объем покупок казначейских и ипотечных облигаций остается неизменным (120 млрд долл.), но уже на следующем заседании комитета в ноябре может быть принято решение начать постепенное сокращение объема покупок (по всей вероятности, начнут с ипотечных облигаций, учитывая ситуацию на ипотечном рынке), которое завершится к середине 2022 года.

Однако, по нашему мнению, прекращение покупок не изменит политику достаточной ликвидности, осуществляемой ФРС (еще один момент, который вроде бы должен успокоить инвесторов). И в подтверждение данного тезиса хотели бы обратить внимание, что Федеральному Резервному Банку Нью-Йорка предписано продолжить реинвестирование всех поступающих сумм от погашения бумаг в казначейские и ипотечные облигации, а, следовательно, баланс ФРС в ближайшие годы не сильно снизится.