На днях сырьевые аналитики SG CIB опубликовали обзор по энергоресурсам (ссылка доступна для подписчиков SG Cross Asset Research). Одним из наиболее ярких трендов сентября стал резкий рост цены продаваемого в Европу (и не только) газа: стоимость октябрьского фьючерсного контракта на голландском хабе TTF превысила €70 за 1 МВ∙ч (более +44% с уровней ниже €50/МВ∙ч в начале месяца).

Вторит этой динамике и заметно подорожавшая электроэнергия в Европе. Так, 6-месячный форвардный контракт на электроэнергию в Германии продолжает устанавливать исторические максимумы — €137 МВт∙ч на текущий момент, что вдвое превышает уровни начала сентября (€63 МВт∙ч).

Среди причин подобного ценового всплеска — недостаток собственных запасов газа в хранилищах в Европе после аномально холодной зимы 2020/21 года. В условиях резкого восстановления мировой экономики от пандемии проблема удорожания сырья и электроэнергии усугубляется приближением зимнего сезона в европейских странах. Резонны ожидания, что цена будет корректироваться по мере налаживания поставок через газопровод "Северный поток 2" (мощность его двух ниток ок. 55 млрд кубометров в год). Однако процесс согласования его запуска со стороны Еврокомиссии и других регулятивных органов, по оценкам коллег, может растянуться до января следующего года.

Помимо того, что ситуация может негативно отразиться на экологических инициативах стран ЕС, она не добавляет надежд на скорое замедление мировой инфляционной динамики.