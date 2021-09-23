В лидерах роста к середине сессии были бумаги Магнита (+3,79%) и котировки Акрона (+2%). Расписки X5 Retail Group подорожали на 0,86%. В лидерах снижения пребывали акции ФосАгро (-2,98%), упавшие после дивидендной отсечки, и котировки ТМК (-2,88%).

Бумаги Магнита и X5 Retail Group в четверг, судя по всему, поддержали новости о предписании ФАС Магниту и Пятерочке снизить цены на продукты в Подмосковье в течение 10 дней. Решение может стать наиболее безболезненным для ритейлеров сценарием.

С технической точки зрения расписки X5 Retail Group, в отличие от акций Магнита, по-прежнему чувствуют себя слабо и расположены ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (2370 руб.), до закрепления выше которой не стоит спешить с открытием "лонгов". ADX дневного графика еще также не подал сигналов о смене тренда, в связи с чем покупателям пока скорее актуально оставаться в стороне, но стоит быть готовыми к возможному изменению настроений.