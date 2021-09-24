Российский рынок акций вчера сумел вновь подрасти, прибавив на очень сильном внешнем фоне чуть более полупроцента. Во многом подъем был спровоцирован ростом акций нефтяных компаний и "Газпрома".

Здесь отдельно стоит отметить "Роснефть", которая ранее торговалась заметно хуже рынка, но сумела вырваться из боковика 530-580 руб и вчера обновить исторический максимум. Теперь бы ей закрепиться выше отметки 580 руб, и техническая картина значительно улучшится, что в купе с фундаментальной силой и ожиданиями разрешения "Роснефти" экспортировать газ по "Северному потоку 2" позволит бумаге и дальше расти.

Отскочили и бумаги черных металлургов, которые переварили решение правительства отобрать в следующем году у них часть прибыли. Причем, судя по вчерашним сообщениям, отберут немного меньше того, что изначально предлагал Минфин. Но самое главное — отложен совсем спорный вопрос о повышении налога на прибыль для компаний, платящих высокие дивиденды.

Так что сегодня черные металлурги вновь могут выглядеть лучше рынка. Но рассчитывать на формирование нового восходящего тренда не стоит. Бумаги компаний сектора мы рекомендуем пока лишь "держать" в портфелях из-за их высокой дивидендной доходности.

Настораживает динамика Сбера, который в празднике жизни последних дней не участвует. И это наводит на мысль, что коррекция всего рынка близка.

Возможно, она прокатится уже сегодня. Пока внешний фон можно оценить как нейтральный: американские фьючерсы с утра торгуются в 0,1-процентном минусе, нефть подрастает на 0,3%, металлы разнонаправленны.

Однако пока все говорит о том, что снижение вряд ли будет глубоким. Техническая картина по Индексу Мосбиржи пока позитивна, и не мешает индикатору обновить исторический максимум в ближайшее время. Правда, по

Америке ситуация намного хуже — Индекс S&P500 так и не вернулся в восходящий канал.

От сильной просадки российские акции будет сдерживать дорогая нефть. На рынке "черного золота" явно прослеживается нехватка добывающих мощностей, прежде всего в США. В связи с аномально дорогим газом растет спрос на тяжелые нефтепродукты как замену газа на электростанциях. Не исключено, что котировки нефти при появлении повода достигнут отметки 80 долларов за баррель, откуда можно ждать коррекционного отката.

Рубль вчера укрепился к доллару почти на полпроцента. Но это заслуга исключительно внешнего фона. Наибольшая тревога относительно стабильности рубля исходит от динамики ОФЗ. Вчера Индекс Мосбиржи гособлигаций опять переписал минимумы года.

Причиной распродаж госдолга являются намерения некоторых американских политиков запретить резидентам покупать российский госдолг не только на первичном, но и на вторичном рынке. Пока принятие такого решения вилами по воде писано, но при негативном сценарии к данной мере могут добровольно присоединиться и большинство крупных инвестдомов.

Сегодня на утренних торгах рубль снижается на 0,15%. Если внешний фон по каким-либо причинам не улучшится, то пара доллар-рубль может завершить сегодняшний день выше отметки 73.