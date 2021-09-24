На мировых рынках по-прежнему преобладает оптимизм. В четверг ключевые фондовые площадки закрывались уверенным ростом, несмотря на смещение ожиданий ФРС по срокам роста ключевой ставки.

Американский S&P 500 отыграл 60% от недавней волны снижения и вернулся выше 50-дневной скользящей средней. Идет попытка сформировать очередной выкуп коррекции с возвратом на исторические максимумы. Уверенности в том, что это удастся сделать, сейчас нет. В районе 4470-4500 п. вновь могут появиться крупные продавцы.

Обращаю внимание, что в рамках отскока в США вопреки привычным тенденциям в лидерах роста не высокотехнологичный сектор. Накануне лучше остальных выглядел промышленный индекс DJIA (+1,5%), тогда как Nasdaq 100 прибавил лишь 0,9%. Возможно, опережающая тенденция в "акциях стоимости" сохранится.

Фьючерсы на нефть Brent вчера преодолели область $76,7-77, а значит в рамках обозначенного ранее сценария далее цели сместились в сторону отметки $80.

На рынке нефти сейчас складывается оптимистичный настрой. Многие крупные инвестдома пересмотрели цели в сторону повышения, ожидая $80 и выше. В это же время мы видим очень медленное восстановление добычи в США. Запасы нефти и нефтепродуктов при этом снижаются, достигнув средних значений допандемийной эпохи. Возникают опасения за объемы предложения в зимний период. Позитивно сказывается и прошедшее ралли в ценах на газ, которое тянет за собой нефть как альтернативный источник. Плюс ко всему этому добавляются коллективные ожидания недоинвестирования в отрасли, создающие риски нехватки мощностей в будущем.

В среду министр нефти Ирака заявил, что ОПЕК + работает над тем, чтобы удерживать нефть на уровне около $70 за баррель. Не помню, чтобы члены картеля так четко обозначали уровни, которые были бы комфортны.

Получается, что область около $70 теперь выступает зоной психологической поддержки, ведь если на длительное время цены опустятся сильно ниже, то можно будет ждать пересмотра скорости восстановления добычи ОПЕК+.

По индексу МосБиржи по-прежнему остаются шансы для достижения новых рекордных отметок. В качестве следующей цели можно выделить уровень 4110 п. При этом открытие торгов сегодня может быть нейтральным, учитывая внешний фон.

Подъем последних дней главным образом обеспечивают топовые голубые фишки, а второй эшелон отстает. Так, соотношение индекса голубых фишек и индекса акций средней и малой капитализации вчера поднялось до максимального уровня за полтора года.

Ситуация в российских облигациях кардинально отличается от рынка акций. В четверг на фоне возобновившейся санкционной риторики и увеличения рисков введения ограничений США на вторичный госдолг индекс ОФЗ опустился на новые минимумы с весны 2020 г. Доходность по десятилетним бондам выросла до 7,21%.

Если вдруг в будущем ограничения на операции с гособлигациями все-таки будут приняты, то снижение ОФЗ при таком раскладе станет неплохим моментом для долгосрочной покупки. Подобные меры не критичны для России с точки зрения финансирования бюджетного дефицита. Доля всех нерезидентов, а не только американцев, в объеме держателей ОФЗ составляет 20,9% или около 3,2 трлн руб. (всего 7% от ЗВР).