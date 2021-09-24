МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в небольшом минусе, следуя за ухудшением настроений за рубежом. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск снизился на 0,49% до 4032,13 пункта. Индекс РТС упал на 0,69%, до 1741,15 пункта.

Рубль к середине сессии был стабилен против доллара и евро, мало изменяя свои позиции. Доллар находился чуть ниже 73 рублей, а евро — у 85,50 рублей.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции Мосэнерго (+2,44%), которые повышались без очевидных фундаментальных причин, и бумаги Распадской (+1,83%). В лидерах снижения находились обыкновенные акции Мечела (-5,69%) и бумаги ММК (-5,03%).

Котировки ММК в пятницу оказались под давлением дивидендной отсечки, а также сообщений о вторичном публичном размещении акций в объеме 1,5% от уставного капитала, проведенном Виктором Рашниковым.

Бумаги Распадской поддерживали сообщения об одобрении акционерами дивидендов за 1-е полугодие текущего года в размере 23 рублей на акцию с закрытием реестра 4 октября (последний день покупки в четверг, 30 сентября, выплата 18 октября). Дивидендная доходность к текущему курсу акций составит порядка 5,9%. Решение властей РФ по налогообложению угольной отрасли при этом пока не принято.

С технической точки зрения по акциям Распадской можно наблюдать ослабление среднесрочного восходящего тренда, который переходит в нейтральный с консолидацией у средней полосы Боллинджера дневного графика (район 390 рублей). Покупателям пока не хватает сил на закрепление выше сопротивления 400 рублей, но не исключено, что котировки еще попробуют преодолеть указанную отметку до дивидендной отсечки. В обратном случае стоит ожидать повторного тестирования поддержки 366 рублей с перспективой развития падения в район 349 рублей и ниже. У текущих значений желающим получить дивиденды имеет смысл держать бумаги, а остальным инвесторам частично фиксировать прибыль.



Внешний фон: умеренно негативный

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ колеблются между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5% и располагаясь недалеко от очередных пиков 77,66 долл. и 73,66 долл. соответственно. Котировки оказались под давлением укрепляющегося в пятницу доллара, а также некоторого снижения мирового аппетита к риску. Интересные для рынка данные по числу буровых установок в США вечером опубликует Baker Hughes.

Фондовые биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: —0,8%. Опубликованная в пятницу статистика показала снижение индекса делового климата Ifo по Германии за сентябрь с 99,6 до 98,8 пункта (ожидалось 98,9 пункта). Инвесторы региона в целом следуют за общемировой коррекцией и фиксируют полученную за последние сессии прибыль.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: —0,4%. Индикатор S&P 500 в пятницу столкнется с необходимостью преодоления краткосрочного сопротивления 4470 пунктов, либо возвращения к снижению. Повлиять на настроения могут выступления представителей ФРС (и, в частности, главы регулятора Пауэлла), а также данные по первичному рынку жилья за август.

События дня:

• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск)

• продажи новых домов в США за август (17.00 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии подверглись умеренной коррекции и стремились к средним полосам Боллинджера дневных графиков (4010 и 1730 пунктов соответственно), положение выше которых позволяет рассчитывать на возвращение к восходящему тренду. Для рынка США итог пятничной сессии могут определить новости от ФРС. Сам регулятор уже обозначил свою среднесрочную стратегию, в то время как комментарии его представителей будут содержать взгляд на ситуацию в текущем моменте.