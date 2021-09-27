Дорожающая нефть продолжит тянуть Индекс Мосбиржи к новым рекордам
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Внешний фон в начале последней недели квартала складывается позитивным: американские фьючерсы растут на полпроцента, в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов. Но самое главное для нас — более чем на процент растет нефть.
Так что открытие нас ждет в положительной зоне, и не исключено, что при дальнейшем улучшении внешнего фона Индекс Мосбиржи замахнется на обновление исторических рекордов.
В фаворитах сегодняшних торгов опять ждем "Роснефть". После роста более чем на 8% на прошлой неделе, бумага локально перекуплена, но это не помешает дальнейшему ее подъему. Акции компании вышли из длительного боковика 530-580 рублей вверх и продолжат отыгрывать дорожающую нефть, увеличение ее экспорта в рамках сделки ОПЕК+ и ожидания начала поставок газа по "Северному потоку-2".
Среди других бумаг рекомендуем обратить внимание на Сбер, который не участвовал в ралли прошлой недели. У нас нет объяснений, почему Сбер падал на растущем рынке. Ждем, что бумага бросится догонять Индекс Мосбиржи.
Продолжаем рекомендовать удерживать "Газпром" и аккуратно докупать его на просадках.
Однако увлекаться покупками не следует. В любой момент инвесторы могут вспомнить о скором сворачивании программы выкупа активов с рынка со стороны ФРС и повышении ставки в следующем году. Техническая картина по Индексу S&P500 остается неблагоприятной — он пока еще не вернулся в восходящий канал от сентября прошлого года.
Скорее всего, нефть на этой неделе достигнет отметки 80 долларов за баррель на фоне дефицита топлива в мире. Но закрепиться выше ей вряд ли удастся. Поэтому при начале тестирования нефтью 80 долларов рекомендуем частично фиксировать прибыль по нефтянке.
Курс рубля на утренних торгах растет на 0,4%, сумев отыграть пятничные потери. Сейчас российскую валюту будет поддерживать налоговый период и высокие цены на нефть. Против нее будут играть санкционные риски, главным из которых является намерение американских властей запретить покупать российский госдолг не только при первичном размещении, но и на вторичных торгах. Эта новость уже вызвала очередной обвал цен ОФЗ, которые в четверг и пятницу обновляли годовой минимум.
Так что нынешнее укрепление рубля не носит характер тренда, отметка 72 по паре доллар-рубль устоит. Более того, мы рекомендуем спекулятивно покупать доллар против рубля при приближении пары к этому уровню.
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