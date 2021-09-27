МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают повышение прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после снижения в начале дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,2%. На рынке наблюдалась консолидация вблизи важных технических сопротивлений на фоне подтверждения некоторыми представителями ФРС планов по началу сворачивания покупок активов в ноябре. Инвесторы ждут новых драйверов движения и на предстоящей неделе будут оценивать поступающие макроэкономические данные и высказывания представителей финансового регулятора.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5%, при этом индикатор по-прежнему расположен ниже краткосрочного сопротивления 4470 пунктов, ключевого для определения дальнейшего тренда. В понедельник на рынке будут оценивать данные по заказам на товары длительного пользования за август.

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%. На предстоящей неделе особенно интересными для рынков могут стать предварительные данные по потребительской инфляции еврозоны и Германии за сентябрь. В Германии на выходных тем временем прошли выборы в Бундестаг, по итогам которых выиграла Социал-демократическая партия с 25,7% голосов.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял чуть менее 0,1%. Австралийский S&P/ASX снизился на 0,16%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 2,5%. В регионе ждут развития ситуации с застройщиком Evergrande и публикации данных по деловой активности Китая в секторах услуг и промышленности позже на неделе.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют порядка 1,5% после повышения примерно на 1% в пятницу. Цены на международный сорт достигли очередного максимума с 2018 года и держат курс на отметку 80 долл., а на американский сорт стремятся к пику с июля текущего года, в район 75,50 долл. Инвесторы опасаются недостаточного предложения нефти на фоне роста спроса в ряде регионов и по-прежнему ограниченного предложения. Число нефтяных буровых установок в США при этом продолжает расти и на прошлой неделе увеличилось с 401 до 411 единиц.

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (14.45 мск)

• заказы на товары длительного пользования США в августе (15.30 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились, но отступили от поддержек 4010 и 1730 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на готовность индикаторов к возобновлению движения в район сентябрьских пиков 4081 пункт и 1773 пункта соответственно. На данный момент краткосрочные силы на рынке по-прежнему склоняются в сторону покупателей. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3990-4090 пунктов.

Рубль в пятницу укрепился менее чем на 0,5% против доллара и евро, а на утренних торгах сохраняет склонность к росту. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 73 рублей (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на возможность тестирования 72 рублей в ближайшие сессии. Пара евро/рубль расположена вплотную к сентябрьскому минимуму 84,99 рублей, при преодолении которого может направиться к 84,50 рублям.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс, получая поддержку во многом от нефтегазового сектора, в котором продолжается усиление инфляционных тенденций. Предстоящая неделя будет насыщенной на макроэкономические данные, а также выступления представителей центральных банков и, в частности, главы ФРС Пауэлла во вторник и среду. В целом краткосрочные покупатели рисковых активов не против заработать, но будут внимательно оценивать макроэкономические перспективы и потенциал ужесточения денежно-кредитных условий.