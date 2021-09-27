МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть завершили прошлую неделю уверенным ростом, достигнув нового трехлетнего максимума. Сохранение сильного спроса, который подтвердила еженедельная статистика из США от EIA, укрепило оптимизм на рынке и подстегнуло рост котировок. Также хорошие новости пришли из Индии, где импорт нефти в августе вырос на 15,8% к июлю до трехмесячного рекорда.

В IV квартале МЭА ожидает ускорение роста спроса, значительная часть которого придется на октябрь. При этом отдельные страны ОПЕК+, по сообщениям Reuters, могут не успеть увеличить добычу в соответствии с политикой альянса, что приведет к ужесточению дефицита и более высокому повышательному давлению на цены. В ожидании дефицита хедж-фонды и другие управляющие активами наращивают длинные позиции по ключевым нефтяным контрактам.

Фьючерсы на Brent в пятницу закрыли торги чуть выше 78 долларов за баррель и сегодня прибавляют еще 1 доллар за баррель или 1,4%. Круглая отметка 80 долларов уже совсем близко. После ее преодоления в районе 80,5-81 долларов за баррель возможен старт коррекции.

Цены на нефть в рублях достигли нового исторического максимума выше 5760 руб. Это благоприятный фактор для роста капитализации российских нефтяных компаний, среди которых в первую очередь стоит выделить Роснефть и Лукойл.

В пятницу вечером нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала данные по буровой активности в США. Число активных буровых установок, опережающий индикатор добычи, вторую неделю подряд выросло на 10 уст. до 421 уст. Из них 3 установки вернулись в строй после урагана Ида.

Закрытыми остаются 7 из 14 уст. в Мексиканском заливе. Возобновление их работы будет поддерживать более высокие темпы роста буровой активности в следующие недели.

Тем временем, в Канаде число установок составило 96 уст. (+1 уст.). Число газовых установок в США сократилось до 99 уст. (-1 уст.), а в Канаде — выросло до 65 уст. (+6 уст.)

Буровая активность уверенно растет, что позволяет рассчитывать на постепенный рост производства в IV квартале 2021 года и далее в 2022 году. При этом существенного влияния на мировой баланс американская добыча, скорее всего, не окажет, ведь даже при текущих уровнях стабильность производства во многом обеспечивается сжиганием резервов в виде скважин DUC. Это значит, что до уровней, когда буровая активность сможет обеспечить устойчивый рост, еще далеко.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 1,4% выше уровней закрытия предыдущего дня.