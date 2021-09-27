МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. За прошлую неделю доходность 10-летних трежерис выросла на 15 б.п. Это является самым большим ростом за последние полгода. Продолжающаяся коррекция доходностей гособлигаций США — это следствие объявления ФРС о сокращении программы количественного смягчения с ноября этого года.

Доходность 10-летних гособлигаций США в минувшую пятницу продолжала рост и зафиксировалась на отметке 1,451%. Наш взгляд, продолжающаяся коррекция доходностей гособлигаций США — это следствие объявления ФРС о сокращении программы количественного смягчения с ноября этого года. Примечательно, что доходность трежерис как безопасного актива продолжает расти на фоне усиления нестабильности глобальных фондовых рынков на прошлой неделе и на фоне все более очевидных признаков замедления глобальной экономики.

Доходности 10- летних облигаций Казначейства США выросли в пятницу: 2-летняя доходность: +1 б.п. до 0,271% годовых, 10-летняя доходность: +2 б.п. до 1,451% годовых, 30-летняя доходность: +4 б.п. до 1,978% годовых.

Индикативные доходности государственных еврооблигаций РФ преимущественно выросли: 2-летняя доходность: +2 б.п. до 0,649% годовых, 8-летняя доходность: +6 б.п. до 2,296% годовых, 26-летняя доходность: +6 б.п. до 3,507% годовых, спред 8-26 лет: +0 б.п. до 121 б.п.

Утром в понедельник, 27 сентября, доллар дешевел против большинства валют Большой десятки, оставался стабильным против фунта стерлингов и евро, незначительно укреплялся только против швейцарского франка. Индекс доллара вырос третью неделю подряд и достиг 93,53 п. — самого высокого уровня с 20 августа.