МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе, получая поддержку от высоких цен на нефть и газ. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск вырос на 0,92% до 4075,55 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,12%, до 1767,19 пункта.

Рубль к середине сессии прибавлял в пределах 0,5% против доллара и евро, мало изменяя свои позиции. Доллар стремился к 72,50 рублям, а евро опускался до минимума с июля прошлого года 84,82 рубля.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные и привилегированное акции Мечела (+4,72% и +3,21% соответственно), которые повышались без очевидных фундаментальных причин, и обыкновенные акции Татнефти (+2,74%). Бумаги ЛУКОЙЛа подорожали на 2,02%. В лидерах снижения находились гдр РусАгро (-2,63%) и котировки РУСАЛа (-1,80%), корректирующиеся вслед за ценами на алюминий.

Акции ЛУКОЙЛа в понедельник росли, стремясь к историческому пику 7013 руб. на фоне повышения цен на нефть. Восходящий тренд по бумагам силен (показания ADX), но очередные максимумы не подтверждаются объемами, а выход за пределы верхней полосы Боллинджера дневного графика указывает на некоторую краткосрочную перекупленность и риски нисходящей коррекции, в особенности при неспособности закрепиться выше 7000 руб. У текущих отметок открытие новых "лонгов" может оказаться опасным, а первыми целями коррекции в случае её начала станут поддержки 6850 руб. и 6720 руб. — у указанных уровней можно задуматься о покупках при благоприятных настроениях на нефтяных площадках. На данный момент актуальным является удержание ранее открытых "длинных" позиций или частичная фиксация прибыли. Не исключено, что ЛУКОЙЛ сделает уровень 7000 руб. новой важной поддержкой лишь после коррекции.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в уверенном плюсе, прибавляя почти 1,5% на фоне опасений в отношении ограниченного мирового предложения в условиях восстановления спроса после пандемии. Игроков на повышение в краткосрочном периоде может сдержать разве что близость психологически важных отметок 80 долл. и 75 долл. по международному и американскому сортам соответственно.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,3%. В регионе ожидают развития событий как на внутреннем политическом (в частности, формирование правящей коалиции в Германии может оказаться непростой задачей), так и на макроэкономическом фронте (публикация данных и выступления представителей центральных банков по ходу недели).

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: —0,1%. Индикатор перешел от плюса к небольшому минусу перед выступлением ряда представителей ФРС и публикацией данных по заказам на товары длительного пользования в понедельник. До пятницы американским законодателям, помимо прочего, необходимо будет решить вопрос с потолком госдолга.

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (14.45 мск)

• заказы на товары длительного пользования США в августе (15.30 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии подросли, но немногим не дотянули до предыдущих пиков 4081 пункт и 1773 пункта соответственно. На рынке начинает формироваться среднесрочная перекупленность, которая наряду с неуверенностью западных площадок может сбивать пыл покупателей. Источником позитива для российских акций и рубля при этом остаются цены на нефть и газ.