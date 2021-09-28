МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вчера прибавил процент и продолжает идти к технической цели роста 4110-4120 пунктов — там проходит верхняя граница восходящего канала от сентября прошлого года.

Рынок тащат вверх тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора, где отыгрывается рост цен на нефть и газ. Сегодня ралли в нефти продолжается: котировки нефти выросли на процент и торгуются в полудолларе ниже психологически важной отметки 80 долларов за баррель. Не исключено, что этот уровень будет достигнут и даже пробит, но потом темпы роста нефти сильно снизятся.

Основной причиной роста нефти является дефицит первичного предложения, возникший во многом из-за низкого объема инвестиций в последние полтора года. Казалось бы, сейчас отличная возможность для стран ОПЕК+ нарастить добычу сверх плана, чтобы не допустить перегрева нефтяного рынка. Но вряд ли картель пойдет на этот шаг, поскольку не все его члены имеют для этого техническую возможность.

Поэтому продолжаем смотреть на нефть и ждать, когда она перешагнет отметку 80 долларов.

Нефтегазовые бумаги выглядят технически перекупленными, особенно это касается "Роснефти". Но этот фактор пока будет игнорироваться рынком, и мы ждем продолжения их роста, по крайней мере, сегодня.

Вчера вышел из спячки и вырос на 2% Сбербанк. Бумага сильно отстала от рынка в целом за последние две недели. Сберу было бы неплохо догнать рынок. Возможно, рост акций банка ускорится когда начнется частичная фиксация прибыли по нефтянке.

Совсем печальная ситуация с "Норникелем" — бумага падает и падает. Сегодня вновь нет надежд на то, что она будет выглядеть лучше рынка из-за почти 2-процентного снижения мировых цен на никель.

Пара доллар-рубль пытается уйти ниже промежуточной поддержки 72,5. Вчера этот уровень развернул пару вверх, но сегодня с утра штурм отметки продолжается. Сейчас рубль поддерживает не только высокие цены на нефть, но и пик налогового периода. Последний фактор будет действовать считанные часы.

С учетом того, что в октябре Минфин увеличит объем покупки валюты в рамках бюджетного правила из-за подорожавшей нефти и появившихся санкционных рисков, рассчитывать на укрепление рубля не советуем. Гораздо безопаснее искать момент и покупать фьючерс по паре доллар-рубль.