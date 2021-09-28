МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают повышение предыдущих дней, а настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%. Хуже рынка чувствовал себя высокотехнологичный сектор, в то время как циклические акции получили поддержку от более сильного, нежели ожидалось, роста заказов на товары длительного пользования в августе (на 1,8% м/м против прогнозов повышения на 0,7%). Представители ФРС возобновили свои выступления после заседания регулятора и в целом дали скорее ястребиные сигналы. Так, Пауэлл (который выступит во вторник и среду), согласно выпущенным предварительно заявлениям, считает, что ускорение инфляции может привести к повышению процентных ставок, а также отметил улучшение ситуации на рынке труда.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, при этом индикатор остается ниже краткосрочного сопротивления 4470 пунктов, не позволяющего ему возобновить рост. Во вторник рынок ожидает новых выступлений представителей ФРС, а также данных по потребительскому доверию и торговому балансу.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 почти на 0,2%, который, однако, отступил от максимумов дня. Статистика вторника при этом оказалась неожиданно сильной и показала увеличение индекса потребительского климата Gfk по Германии за октябрь с —1,1 до 0,3 пункта (ожидалось —1,6 пункта).

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял около 0,2%. Австралийский S&P/ASX снизился на 1,5%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Данные вторника показали замедление темпов роста прибыли промышленных компаний Китая в августе с 16,4% до 10,1% г/г, что в целом укладывается в тенденцию охлаждения национальной экономики. В КНР в эти дни также наблюдаются серьезные перебои с электроэнергией, которые могут негативно сказаться на деловой активности.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют порядка 1,5% после скачка на 2% накануне. Цены на международный сорт достигли очередного максимума с 2018 года и превысили отметку 80 долл., а на американский сорт стремятся к пику текущего года, в район 76,95 долл. Котировки краткосрочно начинают выглядеть перекупленными, но среднесрочно обладают неисчерпанным потенциалом повышения. Поддержку ценам оказывают страхи ограниченного предложения в условиях восстановления мировой экономики.

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15.00 мск)

• торговый баланс США за август (15.30 мск)

• индекс потребительского доверия США за сентябрь (17.00 мск)

• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли и обновили очередные максимумы, поднявшись до 4083 и 1775 пунктов соответственно. Следующими целями движения индикаторов могут стать психологически важные отметки 4100 и 1800 пунктов. С технической точки зрения препятствий для повышения рынка не наблюдается. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4040-4140 пунктов.

Рубль накануне укрепился в пределах 0,5% против доллара и евро, а на утренних торгах сохраняет склонность к росту. Пара доллар/рубль пытается вернуться к сентябрьскому минимуму 72,13 рублей. Пара евро/рубль продолжает обновление минимумов с июля прошлого года и сегодня опускалась до 84,64 рубля. Российская валюта в эти дни получает значимую поддержку от роста нефтяных котировок.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс, продолжая ощущать позитивное влияние главным образом нефтегазового сектора и роста цен на энергоносители. Так, во вторник цены на газ в Европе обновили исторический максимум, поднявшись выше 1000 долларов за тысячу кубометров, а фьючерсы на природный газ в США подскакивают более чем на 6%. Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ и другие компании сектора в связи с этим, вероятно, останутся в фаворитах рынка. В металлах при этом преимущественно наблюдается снижение, что может привести к фиксации прибыли по металлургическим компаниям, таким образом ограничивая общее повышение.